Вознесение Господне: когда праздновать в 2025 году и почему этот день так важен

Вознесение Господне - не просто дата в церковном календаре, а духовное событие, укрепляющее восприятие веры. Однако почему этот праздник так важен и когда его отмечать - знают не все.

Подробнее о том, когда отмечают Вознесение Господне, на какую дату приходится праздник в этом году, а также чем он важен, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Когда отмечают Вознесение Господне

В целом празднование Пасхи - самого большого праздника для христиан - длится 40 дней, поскольку все это время Спаситель после своего Воскресения находился с апостолами и Богородицей.

Завершается его празднование именно Вознесением Господним - на 40-й день чествования Светлого Христова Воскресения.

"Как в течение 40 дней после него Господь являлся Своим ученикам, учил их и наставлял в Евангелии, так и Церковь празднует это важнейшее событие истории 40 дней - дольше, чем любой другой праздник", - объяснил Предстоятель Православной Церкви Украины (ПЦУ) Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

Во время проповеди в день праздника Вознесения Господня в прошлом году он напомнил гражданам, что после завершения 40 дней Господь в присутствии многих свидетелей:

дал последние наставления апостолам;

благословил их;

вознесся на небо.

Вознесение Господне в 2025 году: точная дата

В этом году украинцы праздновали Пасху 20 апреля. Поэтому в целом Светлое Христово Воскресение верующие будут отмечать до 28 мая - дня отдания праздника Пасхи.

"В течение этого времени верующие будут приветствовать друг друга известным пасхальным приветствием: "Христос воскрес! Воистину воскрес!", - уточнили в пресс-службе ПЦУ.

Между тем праздник Вознесения Господня приходится в 2025 году на четверг, 29 мая (на 40-й после Пасхи день).

Праздник Вознесения Господня в 2025 году (скриншот: pomisna.info)

Чем важен праздник Воскресения Господня

По словам Епифания, Вознесение Господне:

утверждает приближение верных к Богу;

утверждает наше обновленное единение с Творцом.

"С одной стороны это событие является якобы печальным для учеников, потому что Вознесением Христовым завершилось время, когда апостолы могли общаться со Спасителем так, как мы общаемся друг с другом... Но с другой стороны Вознесение является на самом деле событием радостным", - отметил митрополит.

Он напомнил: завершив все, для чего пришел, Христос возносится на небеса своей человеческой природой.

"Таким образом таинственно, но правдиво и реально, Господь соединяет через Себя человечество со Святой Троицей. Слова "сел по правую руку Бога" касаются именно этого - благодаря Вознесению в лице Христа человечество таинственным и непостижимым для ума способом приблизилось к Божеству", - рассказал глава ПЦУ.

Он добавил, что Господь, "вознесясь на небеса и через это совершив все необходимое для обновления человеческой природы", не отдалился от людей.

Наоборот - дал и им возможность приблизиться к Троице, подняться до небес.

Следовательно, по словам Епифания, празднуя Вознесение Господне, верующие: