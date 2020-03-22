Календар на квітень: всі вихідні дні та свята в Україні

Вихідні дні у квітні 2020 в Україні (Колаж РБК-Україна)

У квітні українці зможуть відпочити на один день більше

Вихідних у квітні 2020 року буде на один день більше, оскільки в цьому місяці православні українці святкуватимуть одне з головних церковних свят – Великдень. Всього у другому весняному місяці 21 робочий день і 9 вихідних.

Великдень у квітні буде відзначатися 19 квітня, відповідно, наступний день – понеділок, 21 квітня, також буде вихідним днем. Таким чином вихідні в Україні будуть 4,5, 11, 12, 18, 19, 20, 25 і 26 квітня.

Крім того, у квітні будуть відзначатися такі свята:

1 квітня – День сміху, а також Міжнародний день птахів.

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму, Міжнародний день дитячої книги.

4 квітня – Міжнародний день інтернету, День вебмайстра, а також Міжнародний день безпритульних тварин.

5 квітня – День геолога, а також Міжнародний день супу.

6 квітня – Міжнародний день спорту на благо миру і розвитку.

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці, а також Всесвітній день здоров'я.

8 квітня – Міжнародний день циган.

9 квітня – Пасха Песах.

11 квітня – Міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів, а також Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона.

12 квітня – Вербна Неділя, Всесвітній день авіації та космонавтики, День працівників ракетно-космічної галузі України, а ще Всесвітній день рок-н-ролу.

17 квітня – День пожежної охорони.

18 квітня – Міжнародний день пам'яток і визначних місць, День довкілля, а також Дня заснування Товариства Червоного Хреста.

19 квітня – Пасха.

22 квітня – Міжнародний день Землі, а також Міжнародний день секретаря.

23 квітня – Всесвітній день книги та авторського права, Всеукраїнський день психолога.

24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді.

25 квітня – Міжнародний день ДНК.

26 квітня – Всесвітній день інтелектуальної власності, а також Міжнародний день пам'яті Чорнобиля.

28 квітня – Всесвітній день охорони праці.

29 квітня – Міжнародний день танцю.

30 квітня – Міжнародний день джазу, а також День прикордонника.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар поминальних днів на 2020 рік.