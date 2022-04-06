Кардіолог розповіла, чим "годувати" серце, щоб воно було здоровим
Лікар розповіла, як треба харчуватися, щоб підтримувати в тонусі серце і запобігати розвитку серцево-судинних захворювань.
Про це розповіла кардіолог з Тернополя Олена Прокопович.
За словами медика, улюблені мікроелементи серця - калій і магній.
Чому нам потрібні ці мікроелементи?
Калій поліпшує роботу серцевого м'яза і виводить надлишкову рідину з організму.
Продукти, багаті на калій: капуста, гарбуз, абрикоси, чорнослив, курага, родзинки, плоди шипшини.
Магній має судинорозширювальну дію і сприяє профілактиці спазмів судин, зниженню артеріального тиску.
Багато магнію в моркві, буряку, салаті, зелені петрушки, ягодах чорної смородини, горіхах.
Як харчуватися для здорового серця
- Червоне м'ясо (свинина, яловичина) не бажано вживати більше 2 разів на тиждень.
- Бажано частково замінити м'ясо на рибу, птицю, бобові (горох, квасолю, сочевицю).
- Включайте в щоденне харчування каші, хліб з борошна грубого помелу.
- При приготуванні їжі використовуйте рослинні олії: оливкова, кукурудзяна, соняшникова, соєва, лляна (до 2 столових ложок на день).
- Молочні продукти слід вживати з низьким вмістом жиру: несолодкі йогурти, кефір 1%, сир 0-4%.
- Їжте більше фруктів і овочів (400 г на день), крім картоплі.
- Включайте у свій раціон морепродукти багаті йодом.
- Готуйте їжу на пару, відварюйте, запікайте без солі і лише злегка підсолюйте вже приготовані страви.
- Рекомендується вживати не більше 2-3 яєчних жовтків на тиждень
- З напоїв віддайте перевагу воді, зеленому чаю, натуральним сокам.
Що треба виключити з раціону або обмежити
- Обмежити вживання солі, субпродуктів, алкоголю, кондитерських виробів, морозива, тістечок, кави та міцно завареного чаю.
- Виключити ковбаси, сосиски, копченості, гамбургери, хот-доги, сало, паштети, чіпси.
- М'ясні (не на кістці) і рибні бульйони допустимі, але не частіше двох разів на тиждень.
Ще кілька важливих порад
Хто має надлишкову масу тіла, важливо поступово худнути. Знайдіть спосіб, який підійде для вас: марафон, дієта, розвантажувальні дні тощо. Головне - сформувати правильні харчові звички.
Калорійність їжі повинна відповідати вашому ступеню фізичної активності.
Протягом дня необхідно приймати їжу невеликими порціями приблизно через кожні 2,5-3 години.
І пам'ятайте, що харчування має бути різноманітним - так ви забезпечите організм необхідними мікроелементами.
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