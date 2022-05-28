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Ніколи не робіть цього на риболовлі: не буде ані кльову, ані улову

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Субота 28 травня 2022 08:20
Ніколи не робіть цього на риболовлі: не буде ані кльову, ані улову Фото: Що не можна робити на риболовлі (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

З початку червня на більшості українських річок, озер, ставків, заток, водосховищ дозволена рибна ловля. Цінителі цього виду відпочинку переповідають із покоління в покоління головні "заповіти справжнього рибалки", які не тільки допоможуть повернутися додому з уловом, а й продемонструють, що ви справжній "ас" у цій справі.

Що не можна робити під час риболовлі - читайте нижче в нашому матеріалі.

Правило № 1. Ніколи не беріть рибу на риболовлю

Бувалі рибалки знають - риба взята з собою - кльову не бачити. І тут мова про рибу в будь-якому вигляді: консерви, в'ялена рибка до пива, рибні палички, кілька в томаті...

Якщо ви рибалка-початківець, і їдете на риболовлю з кимось з "бувалих", не робіть цю помилку - не беріть з собою рибу. Інакше саме ви будете винні у відсутності кльову.

Правило № 2. Зберігайте тишу

Дивно, що збір грибів назвали тихим полюванням. От в лісі скільки не аукай - гриби не втечуть. А риба - втече. Кричати, гупати, вмикати музику - не найкраща ідея для риболовлі.

Якщо на шумній річці (через течію, різні катери, водні мотоцикли) риба й адаптована до шуму, то на ставку будь-який шум рибу тільки лякатиме.

Правило № 4. Поважайте сусіда

Запам'ятайте: завжди знімайте дзвоники, тріщалки та інші сигналізатори кльову зі спінінгів, коли тягнете рибу. На цей дзвін збіжиться половина рибалок на березі, думаючи, що клює в них. Ви ж приїхали рибу ловити, а не прокльони збирати.

І ще: якщо йдете повз чужий "прут", що заклював, а власник десь забарився і не біжить, витягніть, а улов віддайте господарю спінінга. Жодних претензій і суперечок на право власності. Якщо ж зірвалося, то зірвалося.

Не можна допомагати сусідові у разі, якщо не знаєте, як правильно обходитися з його снастю. Наплутаєте волосіні, буде й вам незручно і власнику спінінга неприємно.

Правило № 5. Ніякого "мого місця"

На узбережжі нема "вашого місця". Нехай ви його й розчистили й прикормили, й облаштували. Якщо прийшли рибалити, а ваше місце зайняте, не треба влаштовувати розбірок. Займіть інше місце - у справжнього професіонала клюватимете скрізь. А наступного разу прийдіть на риболовлю трохи раніше, випередивши ймовірних конкурентів.

Правило № 6. Не відпускайте першу рибу

Не можна випускати першу зловлену рибу. Це прикмета того, що кльову і лову сьогодні не буде. Навіть якщо зловили малька крупної риби і вам її шкода, випускати не можна. Звісно ж ця прикмета не стосується спортивної рибалки, де випускати рибу - перше правило.

Правило № 7. Поважайте природу

Завжди прибирайте після себе, коли їдете додому. Не лишайте сміття, не кидайте у воду недопалки, пляшки і так далі. Будьте чемними до природи і думайте про тих рибалок, що прийдуть на це місце після вас.

Раніше ми писали, що де, коли і на яку наживку ловити в червні.

Також повідомлялося, коли в червні 2022 буде найкращий кльов згідно з календарем рибалки.

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