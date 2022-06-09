Яке церковне свято відзначаємо 9 червня: що не можна робити, прикмети

Діва Феодора жила в III-IV століттях в Олександрії. Під час гонінь на християн при імператорі Діоклітіані дівчину привезли на суд. Коли її запитали, чому вона досі не вийшла заміж, Феодора відповіла, що присвятила себе Богу. За це її відправили в темницю, а зрозумівши, що загрози не діють, визначили в блудний будинок.

Від осквернення Феодору врятував воїн Дідім. Він увірвався всередину, розігнав чоловіків і дав святій свій одяг. За це правитель Олександрії стратив воїна. Під час страти Феодора побажала розділити з Дідімом його долю. Мучеників стратили, а їх тіла спалили.

З цього дня люди починають збирати колір деревію.



У народі святу Феодору охрестили "колючою на язик". У цей день забороняється виносити сміття з хати в прямому і переносному сенсі. Замітаючи підлогу, можна вимести щастя, благополуччя і домовика на додачу. Господар житла на Федори ховається саме під віником. Нерідко після прибирання в будинку в цей день в родині починаються серйозні сварки.

Народні прикмети цього дня

Духота на світанку і ліс шумить без вітру - до дощу.

Рясна роса вранці обіцяє ясний день.

У ясну погоду з'явилися черв'яки, значить, очікується гроза.

Якщо дим з труби вниз пішов, гряде негода.

У квітів жимолості запах пропав - насувається посуха.

Туман на Федору Домовницю вказує, що в сезон буде багато грибів.

Що не можна в цю дату

Вести порожні розмови на Федору Домовницю не заведено - це призведе до розладу в сім'ї.

Не варто робити талісмани і обереги, інакше з'являться хвороби і горе.

Заборонено наводити порядок в будинку, тим більше помсти підлогу: зникне домовик, який захищає житло від прикрощів, і нахлинуть біди.

Не годиться сперечатися, щоб не розгорівся великий скандал.

Батькам не слід допивати за малюками напої, а то діти виявляться слабкі перед негативним впливом і виростуть безвільними.

Іменини святкують Іван, Леонід, Леонтій, Ніл, Петро, Ян, Анастасія.