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Какой церковный праздник отмечаем 9 июня: что нельзя делать, приметы

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

9 июня по церковному календарю Федорин день, посвященный памяти святой Федоры или Феодоры — мученицы, умершей во имя веры Христовой.

Что сегодня нельзя делать и основные приметы - читайте в материале Styler.

Дева Фе­о­до­ра жила в III–IV веках в Александрии. Во время гонений на христиан при императоре Диоклитиане девушку привеи на суд. Когда ее спросили, почему она до сих пор не вышла замуж, Феодора ответила, что посвятила себя Богу. За это ее отправили в темницу, а поняв, что угрозы не действуют, определили в блудный дом.

От осквернения Феодору спас воин Дидим. Он ворвался внутрь, разогнал мужчин и дал святой свою одежду. За это пра­ви­те­ль Алек­сан­дрии казнил воина. Во время казни Феодора пожелала разделить с Дидимом его участь. Мучеников казнили, а их тела сожгли.

С Федориного дня люди начинают собирать цвет тысячелистника.

В народе святую Феодору окрестили "колючей на язык". В этот день запрещается выносить сор из избы в прямом и переносном смысле. Заметая пол, можно вымести счастье, благополучие и домового в придачу. Хозяин жилища на Федоры прячется именно под веником. Нередко после уборки в доме в этот день в семье начинаются серьезные ссоры.

Народные приметы этого дня

  • Духота на рассвете и лес шумит без ветра — к дождю.
  • Обильная роса утром сулит ясный день.
  • В ясную погоду появились черви, значит, ожидается гроза.
  • Если дым из трубы вниз пошел, грядет ненастье.
  • У цветов жимолости запах пропал — надвигается засуха.
  • Туман на Федору Домовницу указывает, что в сезон будет много грибов.

Что нельзя в эту дату

Вести пустые разговоры на Федору Домовницу не полагается — это приведет к разладу в семье.

Не стоит делать талисманы и обереги, иначе появятся болезни и горе.

Запрещено наводить порядок в доме, тем более мести пол: исчезнет домовой, который защищает жилище от горестей, и нахлынут беды.

Не годится спорить, чтобы не разгорелся большой скандал.

Родителям не следует допивать за малышами напитки, а то дети окажутся слабы перед негативным воздействием и вырастут безвольными.

Именины празднуют Иван, Леонид, Леонтий, Нил, Петр, Ян, Анастасия.

Напомним, ранее мы публиковали календарь церковных праздников в июне 2022 года.

А также рассказывали, когда в Украине отмечается Троица, и будет ли дополнительный выходной.

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