Коли відключать опалення в Києві: названо дату

Опалення в Києві почнуть відключати вже завтра. З 28 березня буде припинена подача тепла в житлові будинки і на соціальні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження начальника Київської міської військової адміністрації Миколи Жирнова.

Опалення в лікарнях, закладах культури, спорту, школах і дитячих садках будуть відключати за письмовими заявками їх керівників.

Зокрема, в документі йдеться про те, що опалювальний період для житлового фонду та об'єктів соціальної інфраструктури завершиться 28 березня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через постійні обстріли кілька тижнів без тепла були сотні будинків у Харкові та інших містах.

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