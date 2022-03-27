ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Чим безпечніше грітися в квартирах, якщо відключили опалення

Новость на русском →
Неділя 27 березня 2022 14:21
Чим безпечніше грітися в квартирах, якщо відключили опалення Фото: як зігрітися в холодній квартирі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Опалення в Києві почнуть відключати вже завтра. З 28 березня буде припинена подача тепла в житлові будинки і на соціальні об'єкти.

У нашому матеріалі читайте, як зігрітися в холодній квартирі при відключених батареях.

Як зігрітися в квартирі без опалення

Утепліть вікна і двері. Важливо, щоб вони були герметичними і без щілин.

Якщо тепло включено, але в приміщенні все одно холодно, встановіть між стіною і батареєю листи або панелі з фольги. Фольга відобразить тепло назад в приміщення, не даючи йому вийти через стіну.

Якщо батареї холодні, намагайтеся більшу частину часу перебувати в найменшій кімнаті, а невикористовувані кімнати закрийте;

Покладіть товсті і м'які килими на підлогу, повісьте на стіни. Вони запобігають втраті тепла. Та й набагато приємніше вставати на теплий пухнастий килим, ніж на холодну підлогу. Крім того, він поглинає звук і знижують рівень шуму у квартирі на 20-30%.

Готувати. При включеній плиті або духовці повітря стає сухим і теплим. Якщо ви щось печете, після завершення залиште духовку відкритою. Але не бажано робити страви, які утворюють великий обсяг пара.

Наберіть в ванну гарячу воду і залиште двері в кімнату відкритою. Міняйте воду в міру охолодження. Крім того, труби у ванній кімнаті завжди гарячі, навіть коли немає опалення, за винятком часу відключення гарячої води. Тому завжди тримайте двері у ванну кімнату відкритою. Такий метод збільшить температуру в холодній квартирі на один-два градуси.

Оскільки тепле повітря накопичується під стелею, встановіть стельовий вентилятор. Він розжене повітря, в результаті теплі потоки спустяться вниз і змішаються з холодними.

Кондиціонер

Кондиціонери - сучасне рішення, як зігріти кімнату швидко і легко. Сьогодні багато моделей включають функції не тільки охолодження, але і нагрівання. Вони безпечні, практичні, раціональні і економічні.

Нагадаємо, що Чернігів через обстріли окупанта залишився без опалення та газу.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
отопление
LITE
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі
"Дієта переможця" від Оксани Скиталінської: що їсти і пити, щоб бути в тонусі