Чим безпечніше грітися в квартирах, якщо відключили опалення

Опалення в Києві почнуть відключати вже завтра . З 28 березня буде припинена подача тепла в житлові будинки і на соціальні об'єкти.

У нашому матеріалі читайте, як зігрітися в холодній квартирі при відключених батареях.

Як зігрітися в квартирі без опалення

Утепліть вікна і двері. Важливо, щоб вони були герметичними і без щілин.

Якщо тепло включено, але в приміщенні все одно холодно, встановіть між стіною і батареєю листи або панелі з фольги. Фольга відобразить тепло назад в приміщення, не даючи йому вийти через стіну.

Якщо батареї холодні, намагайтеся більшу частину часу перебувати в найменшій кімнаті, а невикористовувані кімнати закрийте;

Покладіть товсті і м'які килими на підлогу, повісьте на стіни. Вони запобігають втраті тепла. Та й набагато приємніше вставати на теплий пухнастий килим, ніж на холодну підлогу. Крім того, він поглинає звук і знижують рівень шуму у квартирі на 20-30%.

Готувати. При включеній плиті або духовці повітря стає сухим і теплим. Якщо ви щось печете, після завершення залиште духовку відкритою. Але не бажано робити страви, які утворюють великий обсяг пара.

Наберіть в ванну гарячу воду і залиште двері в кімнату відкритою. Міняйте воду в міру охолодження. Крім того, труби у ванній кімнаті завжди гарячі, навіть коли немає опалення, за винятком часу відключення гарячої води. Тому завжди тримайте двері у ванну кімнату відкритою. Такий метод збільшить температуру в холодній квартирі на один-два градуси.

Оскільки тепле повітря накопичується під стелею, встановіть стельовий вентилятор. Він розжене повітря, в результаті теплі потоки спустяться вниз і змішаються з холодними.

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