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Зеленського вирішили увічнити в кілограмовій монеті (фото)

STYLERЖиття    23.04.2019 - 18:47
Зеленського вирішили увічнити в кілограмовій монеті (фото)
Зеленського вирішили увічнити в срібній монеті (Колаж РБК-Україна)

Монету із Зеленським випустять в сріблі і важить вона буде один кілограм

Російська компанія вирішила випустити срібну монету із зображенням Володимира Зеленського. Про це повідомили на сайті компанії "Арт-Грані".

Повідомляється, що майстри російської компанії "Арт-Грані" вже приступили до випуску срібної медальної монети із зображенням Володимира Зеленського. Вага цієї монети складе 1 кг. Як пояснили представники компанії, вони приділяють окрему увагу важливим подіям в історії та сучасності, а також видатним особам, які знаходяться в центрі подій.

"Для України обрання актора Володимира Зеленського в Президенти – це знаменний момент і нові можливості для громадян змінити життя на краще. Ми вирішили закарбувати у дорогоцінному металі значущу подію. За задумом дизайнерів монета із зображенням покликана стати символом надії на поліпшення Росії і України. Переможна медаль розміром з долоню (120 мм) і товщиною 12 мм буде виготовлена з дорогоцінних металів – срібла 925 проби вагою 1 кілограм", - зазначено на сайті компанії.

Також повідомляється, що на аверсі буде зображений барельєф Володимира Зеленського в обрамленні написів: "Слуга народу" і "Володимир Зеленський", а реверс вироба прикрасить герб України, дата перемоги на виборах і напис: "Президент України".

Планується випустити обмежений тираж таких монет, всього 25 екземплярів.

Зеленського вирішили увічнити в кілограмовій монеті (фото)

Монета, яку присвятили Зеленському (скріншот)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на російському телеканалі епічно спіймали з фотографією Олени Зеленської.

А також розповідали про те, що соціолог висловив припущення, що Зеленський став для Путіна смертельним ворогом.

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