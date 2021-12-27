Які бажання не можна загадувати під бій курантів: не притягуйте до себе неприємності

Але формулювати бажання потрібно правильно, і деякі бажання загадувати просто не можна.

У новорічну ніч під бій курантів заведено загадувати найзаповітніші бажання. Вважається, що такі бажання обов'язково здійсняться в новому році.

Які бажання загадувати в новорічну ніч не можна, розповіли в матеріалі Radiotrek.

Не загадуйте стати багатшими

Вам здається, що тут має значення гра слів. Але це не так. Величезна різниця є між прийняттям усвідомлених рішень і просто загадуванням бажань.

Кожен раз, коли мова йде про зобов'язання, з'являється стимул зробити будь-які дії, які наблизять вас до заповітної мети.

Загадування матеріального успіху без ваших зусиль в цьому напрямку - це приготування страви без інгредієнтів, кухні та посуду. І ви просто будете сидіти та чекати виконання цього бажання.

Загадувати таке бажання - це провал. Якщо вам потрібні гроші для чогось конкретного, то так і формулюйте: гроші на нову шубу, яхту, квартиру, машину або телефон. Дайте Всесвіту більше можливостей виконати ваше бажання.

Не загадуйте любові від когось конкретного

Такі бажання дуже небезпечні, оскільки термін їх виконання може бути не обмежений. І часом пріоритети змінюються набагато швидше, ніж такі бажання виконуються.

Людина, про яку ви мріяли на Новий Рік повернеться у ваше життя в той момент, коли в ній вже все кардинально зміниться. І це може сильно ускладнити те, що у вас буде відбуватися в той момент.

Є й інша неприємна сторона такого бажання - людина стане з вами проводити більше часу, у неї з'являться почуття, але ви при ближчому спілкуванні зрозумієте, що це не те, що вам дійсно потрібно.

Бажайте просто любові або заміжжя, сім'ї або людини, який розділить з вами ваші захоплення і стане вам дуже близьким.

Не загадуйте бажання, які спрямовані на іншу людину

Ми щиро любимо своїх близьких і бажаємо ми найкращого. Часом у своїх прагненнях ми намагаємося самі визначити, що саме їм потрібно.

Але ви можете відповідати тільки за свої власні бажання. Ваше бажання для іншої людини не здійсниться, оскільки Всесвіту потрібно, щоб цього захотіла саме та людина, а не ви.

Можна загадати для близьких здоров'я і благополуччя, але ось інші блага у Всесвіту для них вам попросити не вийде.

Не загадуйте конкретну роботу

Формулюйте бажання про роботу по-іншому. Уявіть, що ви влаштувалися на роботу своєї мрії. Візуалізуйте те, чим ви хочете займатися, і які почуття будете при цьому відчувати.

Якщо ви отримаєте загадану роботу, то через деякий час раптом зрозумієте, що це не те, що ви дійсно хотіли. Або вам не підійде колектив, місце розташування, завдання або начальник.

Бажайте собі роботи, яка буде відповідати всім вашим вимогам. Бажайте собі стабільний дохід від справи, яка приносить вам задоволення.

Не бажайте зла іншим людям

Побажання ненависті, неприємностей іншим людям зазвичай не приносять нічого хорошого. Ви вихлюпуєте потужний негатив при загадуванні такого бажання і все це повернеться до вас, але вже в більшому обсязі.

Не використовуйте частинку "не"

При формулюванні бажання не використовуйте частку "не". Всесвіт не чує її. Замість "не хворіти" - побажайте собі здоров'я. Замість "не боятися труднощів" - мрійте про те, щоб йти в майбутнє зі сміливістю та азартом.