Як правильно загадати бажання на Новий рік: обов'язково збудеться!

На Новий рік існує давня традиція - люди загадують бажання. І щоб воно обов'язково здійснилося, його потрібно загадувати правильно.

Як правильно відправити свій посил у всесвіт, щоб бажання стало реальністю, розповіла психолог Наталія Сидоренок для ТСН.

Сформулюйте

Бажань може бути дуже багато, але потрібно вибрати те, чого ви хочете найбільше. Це має бути усвідомлене, конкретне і дуже сильне бажання.

Сформульовано воно повинно від вашого імені та особисто для вас. Інші люди у формулюванні не повинні бути згадані.

Не "я хочу, щоб В. в мене закохався", а "Я зійдуся з людиною, до якої у мене є почуття".

Якщо ви хочете отримати роботу в престижній компанії, то ваше бажання має звучати так: "Я отримаю роботу у великій компанії", а не "Нехай мене запросять працювати у велику фірму".

Теперішній час

Один з головних секретів загадування бажання – всі свої мрії потрібно озвучувати в теперішньому часі.

Наприклад: я вступаю в університет, я купую квартиру, я отримала роботу, я знайшов свою половинку.

Не можна промовляти бажання в майбутньому часі, якщо ви хочете, щоб воно здійснилося найближчим часом.

Можна встановити терміни та загадати, що ви через рік купите машину або цього літа знайдете роботу мрії.

Не використовуйте "не"

У формулюванні бажання не використовуйте частку "не". Всесвіт не розуміє нечіткості та розпливчасті позначення. Замість "я більше не буду хворіти "скажіть: "я здорова".

Замість "я більше не буду гладшати" - "я стаю стрункою і скидаю зайві кілограми".

Тільки позитив

Ваше бажання має бути позитивним, інакше шансів у нього здійснитися небагато. Злі думки та побажання шкоди іншій людині можуть принести вам бумерангом неприємності.

Не варто формулювати бажання з використанням інших людей. Вам це щастя не принесе.

Не загадуйте гроші

Якщо ваше бажання стосується грошей, то формулюйте його не про гроші, а про те, які блага ви отримаєте завдяки їм.

Наприклад: "Я полечу в Єгипет "або" Я розрахуюся з боргом" замість "я виграю п'ять тисяч доларів".

Важливі нюанси

Конкретне формулювання важливе, але є ще й важливі нюанси. Якою саме ціною буде досягнуто ваше бажання.

Можна швидко схуднути, але при цьому нашкодити здоров'ю. Або змінити роботу, але зі скандалом.

Сформулюйте правильно: "Я стану стрункою через 4 місяці за допомогою комфортного методу схуднення" або "Я перейду на хорошу роботу без сварок і конфліктів".

Нікому не розповідайте

Про свої бажання не варто розповідати іншим людям, навіть найближчим. Дитячий жарт про те, що бажання може не здійсниться – має вагомі підстави. Всесвіт любить терплячих і тишу.

Намалюйте себе щасливого

Крім формулювання бажань, можна використовувати й інші методи.

Можна написати бажання на папері, скрутити її та засунути в пляшку з-під шампанського. Пляшку поставити так, щоб вона була в полі вашого зору і нагадувала вам про те, що ви загадали.

Можна візуалізувати свою мрію у вигляді колажу з фотографій, аплікацій. Скласти свою карту бажань.

В середині повинна бути ваша щаслива фотографія, а навколо – картинки того, чого ви хочете отримати в новому році: житло, діти, машина, навчання.

Можна намалювати ваше бажання у вигляді картини або записати у вигляді казки. Продумайте до дрібниць, чого ви саме хочете.

Якщо це будинок, то ви повинні уявити, де він буде знаходитися, що в ньому буде – від кількості кімнат до кольору фіранок на вікнах.

Вірити

Найважливіше - вірити в здійснення свого бажання і робити все, що від вас залежить. Якщо ви хочете вступити до інституту, то вам потрібно готуватися до іспитів.

Якщо ви хочете роботу - у вас повинні бути навички для неї та знання. Якщо ви хочете відпустку в далекій країні, то варто почати відкладати гроші на неї.

Потрібно не просто загадати бажання і чекати його здійснення, а й планувати, прагнути та рухатися до своєї мрії.