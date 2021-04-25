Як загадувати бажання правильно: нумеролог розкрила важливі секрети

Ми з дитинства любимо загадувати бажання і віра в те, що вони обов'язково повинні збуватися, не покидає нас і в дорослому віці. Однак є кілька обов'язкових умов, щоб наші бажання виконувалися.

Про це розповіла нумеролог і психолог Євгенія Ковтун. Вона пояснила що потрібно для реалізації наших бажань у коментарі для видання " Сьогодні ".

Як підготуватися до загадування бажання

Ви повинні бути наповнені, енергійні та відчувати умиротворення, подяку і готовність діяти на благо собі та іншим людям. Якщо все це присутнє, то можна зайнятися планами та цілями.

Якщо самопочуття недобре, ви хворієте, відчуваєте невдоволення, немає сил і енергії, поганий настрій – то потрібно це виправити.

Найшвидший спосіб відновити енергію і сили – фізична активність. Відправляйтеся на прогулянку, відпустіть всі думки та концентруйтеся на відчуттях в тілі.

Перевірте свої бажання

Бажання може здійснитися тільки тоді, коли воно особисто ваше, а не навіяно соціумом або надумане. Щоб перевірити себе, можна використовувати вправу "5 навіщо". На кожну свою відповідь ставимо питання "навіщо" і копаємо в глибину свого бажання.

Для визначення страхів або блоків, задайте собі питання: "Навіщо у мене цього немає?". Вдумайтеся у відповідь і пошукайте вторинну вигоду. А потім сформулюйте свою мету з урахуванням страхів.

На кожну мету напишіть 3 дії для її досягнення. Перше потрібно виконати протягом трьох днів. Це дозволить активувати намір. Інші два можуть бути відстрочені в часі.

Як загадувати правильно

Заповніть чек достатку. Найкраще це робити в молодик. Це практика, яка допомагає бажанню здійснитися. Чек заповнюється на одну конкретну матеріальну мету: квартира, машина, телефон, навчання. У чек потрібно писати всю необхідну інформацію, вказати номер чека, ПІБ, а суми цифрами та прописом. Сума повинна бути максимально точна і реалістична, і ви повинні її приймати, а не думати, що це не реалістично.

Новий чек достатку заповнювати потрібно тільки тоді, коли перша мета реалізована або втратила свою актуальність. Переписувати кожен місяць бажання не потрібно - заповнили та прибрали подалі.

Чек достатку (скріншот)

Складіть список цілей і бажань. Такий список потрібно складати на зростаючий місяць, в дні зимового сонцестояння і весняного рівнодення. Всі бажання формулюйте конкретно і не використовуйте "не". Пишіть бажання в теперішньому часі, як ніби у вас вже все бажане є ("я насолоджуюся, тому що у мене є...", "я щаслива, тому що у мене є...").

Опишіть докладно, як виглядає ваша мета. Якщо це матеріальне - то конкретні властивості, який саме будинок, де, скільки кімнат. Якщо грошова, то конкретні суми. Якщо нематеріальна, а про здоров'я, то напишіть, що для вас особисто означає "Бути здоровим".

Уважно поставтеся до формулювань, оскільки "завагітніти", це не означає "народити". Уявіть, що Ви вже досягли своєї мети. Напишіть конкретні ознаки досягнення, почуття та емоції.

Складіть карту бажань. Її зазвичай роблять на китайський Новий рік, на зростаючий місяць, в дні зимового сонцестояння і весняного рівнодення. Приготуйте все необхідне: ватман, клей, вирізки та фотографії, олівці, ручки та гарний настрій. Розкладіть все на столі та налаштуйтеся на творчість, побудьте у відчутті подяки.

У центрі розмістіть своє фото, вдале і яке вам подобається. Розкресліть ватман на 8 секторів і рухайтеся по ним за годинниковою стрілкою. Правий верхній кут - відносини та любов. Праворуч - творчість, хобі та діти. Нижній правий - подорожі. Внизу - сектор кар'єри та професії. Лівий нижній кут - багатство, гроші та розкіш. Верхній сектор - успіх, слава, визнання.

Створювати карту потрібно в спокої, з любов'ю, з почуттям прийняття і подяки та без почуття опору. Пам'ятайте про формулювання, оскільки карта бажань по суті зображає список ваших цілей.