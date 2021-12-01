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Які продукти взимку дійсно допомагають зміцнювати імунітет: несподівана відповідь лікаря

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Середа 01 грудня 2021 23:31
Які продукти взимку дійсно допомагають зміцнювати імунітет: несподівана відповідь лікаря Фото: Лікар-дієтолог назвала кращі продукти для здоров'я взимку (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У зимовий час організм слабшає, і вітаміновмісні продукти є відмінним способом нейтралізувати втрати імунітету. Що ж саме можна їсти для його підтримки, і в якій кількості, розповіла лікар-дієтолог Наталія Самойленко.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що несподівано першими втрачають місце у звичному для нас рейтингу - цитрусові.

"Забагато цитрусових - це запорука розвитку алергічних проявів. І тому тут важливо знаходити баланс між цитрусовими і нашими рідними вітамінами", - говорить медик.

Так, цитрусові краще замінити на обліпиху, калину або шипшину.

Варто додати, що популярний зараз плід фейхоа теж корисний лише в міру.

"Не всім людям він буде корисний. Крім того, надлишок йоду може провокувати деякі проблеми", - звернула увагу Самойленко.

З гранатом теж слід дотримуватися обережності, оскільки в ньому багато цукру. Відповідно людям з діабетом або із зайвою вагою краще від нього відмовитися.

І все ж є універсальне поєднання продуктів, яке лікар-дієтолог взимку рекомендує всім.

"Потужний зігріваючий і імуномоделюючий вплив, де є вітаміни, спеції, фітонциди - це український борщ, шматочок сала і трохи часнику. І ця страва - номер один для вирішення питань імунодефіциту, для зігріву організму", - розповіла фахівець.

Також дієтолог радить в зимову пору налягати на квашену капусту, яка вважається лідером за вмістом вітаміну С, і не забувати про цибулю з часником, різноманітні спеції та коренеплоди: буряк, моркву і картоплю.

До речі, ціни на ці продукти зараз "не кусаються", але невелике подорожчання все ж відбудеться - традиційно перед Новим роком.

Відео: які продукти найкраще їсти для зміцнення імунітету в зимову пору

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні борщовий набір знову подорожчав, і розповідали, які овочі злетіли в ціні.

Додамо також, перед цим нутриціолог дала рецепт цілющого напою для всієї родини, який допомагає захиститися від вірусів і застуд.

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