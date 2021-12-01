Які продукти взимку дійсно допомагають зміцнювати імунітет: несподівана відповідь лікаря
У зимовий час організм слабшає, і вітаміновмісні продукти є відмінним способом нейтралізувати втрати імунітету. Що ж саме можна їсти для його підтримки, і в якій кількості, розповіла лікар-дієтолог Наталія Самойленко.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначається, що несподівано першими втрачають місце у звичному для нас рейтингу - цитрусові.
"Забагато цитрусових - це запорука розвитку алергічних проявів. І тому тут важливо знаходити баланс між цитрусовими і нашими рідними вітамінами", - говорить медик.
Так, цитрусові краще замінити на обліпиху, калину або шипшину.
Варто додати, що популярний зараз плід фейхоа теж корисний лише в міру.
"Не всім людям він буде корисний. Крім того, надлишок йоду може провокувати деякі проблеми", - звернула увагу Самойленко.
З гранатом теж слід дотримуватися обережності, оскільки в ньому багато цукру. Відповідно людям з діабетом або із зайвою вагою краще від нього відмовитися.
І все ж є універсальне поєднання продуктів, яке лікар-дієтолог взимку рекомендує всім.
"Потужний зігріваючий і імуномоделюючий вплив, де є вітаміни, спеції, фітонциди - це український борщ, шматочок сала і трохи часнику. І ця страва - номер один для вирішення питань імунодефіциту, для зігріву організму", - розповіла фахівець.
Також дієтолог радить в зимову пору налягати на квашену капусту, яка вважається лідером за вмістом вітаміну С, і не забувати про цибулю з часником, різноманітні спеції та коренеплоди: буряк, моркву і картоплю.
До речі, ціни на ці продукти зараз "не кусаються", але невелике подорожчання все ж відбудеться - традиційно перед Новим роком.
Відео: які продукти найкраще їсти для зміцнення імунітету в зимову пору
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні борщовий набір знову подорожчав, і розповідали, які овочі злетіли в ціні.
Додамо також, перед цим нутриціолог дала рецепт цілющого напою для всієї родини, який допомагає захиститися від вірусів і застуд.