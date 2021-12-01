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Вихідні та свята грудня 2021: скільки будемо відпочивати і чи доведеться відпрацьовувати

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Середа 01 грудня 2021 16:05
Вихідні та свята грудня 2021: скільки будемо відпочивати і чи доведеться відпрацьовувати Фото: вихідні та свята в грудні 2021 (pixabay com)
Автор: Світлана Мащенко

У грудні 2021 року українців чекають довгі вихідні, укорочені робочі дні і багато цікавих свят.

Скільки будемо відпочивати, чи будуть переноси і відпрацювання - читайте нижче в матеріалі Styler.

Скільки вихідних і робочих днів нас чекає

Всього в перший місяць зими буде 31 день, з яких 22 - робочих і 9 вихідних.

На Різдво за юліанським календарем (католицьке) ми будемо відпочивати три дні поспіль (25, 26, 27 числа) - свято випадає на суботу, тому понеділок також буде вихідним. Переносів і відпрацювань не буде.

Але 24 грудня буде укороченим на годину, так само як і 31 грудня, яке випаде на п'ятницю.

Вихідними в грудні 2021 стануть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число.

Вихідні та свята грудня 2021: скільки будемо відпочивати і чи доведеться відпрацьовувати

Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів грудня 2021

Всі свята грудня 2021

  • 1 грудня - Всесвітній день боротьби проти СНІДУ
  • 2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства
  • 3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю
  • 4 грудня - День обіймів
  • 5 грудня - День працівників статистики; Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку
  • 6 грудня - День Збройних Сил України
  • 7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування
  • 9 грудня - Міжнародний день боротьби проти корупції
  • 10 грудня - День прав людини
  • 11 грудня - Міжнародний день гір
  • 12 грудня - День Сухопутних військ Збройних Сил України
  • 13 грудня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення
  • 14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)
  • 15 грудня - День працівника суду
  • 17 грудня - День працівника державної виконавчої служби
  • 18 грудня - Міжнародний день мігрантів
  • 19 грудня - День співпраці Південь-Південь організації Об'єднаних Націй; День адвокатури
  • 20 грудня - Міжнародний день солідарності людей
  • 22 грудня - День енергетика; День дипломатичної служби України
  • 24 грудня - День працівників архівних установ

Найважливіші релігійні свята в грудні 2021:

  • 4 грудня - Введення в храм Пресвятої Богородиці
  • 7 грудня - Великомучениці Катерини
  • 10 грудня - святкування ікони Божої Матері, іменованої Знамення
  • 13 Грудня - Апостола Андрія Первозванного
  • 17 грудня - Великомучениці Варвари
  • 18 грудня - Преподобного Сави Освяченого
  • 19 грудня - день Миколи Чудотворця
  • 22 грудня - зачаття праведної Ганною Пресвятої Богородиці
  • 25 грудня - Різдво Христове за юліанським календарем

Раніше ми писали, які важливі церковні свята відзначатимуться в Україні у грудні 2021.

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