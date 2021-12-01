Вихідні та свята грудня 2021: скільки будемо відпочивати і чи доведеться відпрацьовувати

У грудні 2021 року українців чекають довгі вихідні, укорочені робочі дні і багато цікавих свят.

Скільки будемо відпочивати, чи будуть переноси і відпрацювання - читайте нижче в матеріалі Styler .

Скільки вихідних і робочих днів нас чекає

Всього в перший місяць зими буде 31 день, з яких 22 - робочих і 9 вихідних.

На Різдво за юліанським календарем (католицьке) ми будемо відпочивати три дні поспіль (25, 26, 27 числа) - свято випадає на суботу, тому понеділок також буде вихідним. Переносів і відпрацювань не буде.

Але 24 грудня буде укороченим на годину, так само як і 31 грудня, яке випаде на п'ятницю.

Вихідними в грудні 2021 стануть: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26, 27 число.

Колаж РБК-Україна: календар вихідних і робочих днів грудня 2021

Всі свята грудня 2021

1 грудня - Всесвітній день боротьби проти СНІДУ

2 грудня - Міжнародний день боротьби за скасування рабства

3 грудня - Міжнародний день людей з інвалідністю

4 грудня - День обіймів

5 грудня - День працівників статистики; Міжнародний день добровольців в ім'я економічного і соціального розвитку

6 грудня - День Збройних Сил України

7 грудня - Міжнародний день цивільної авіації; День місцевого самоврядування

9 грудня - Міжнародний день боротьби проти корупції

10 грудня - День прав людини

11 грудня - Міжнародний день гір

12 грудня - День Сухопутних військ Збройних Сил України

13 грудня - Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення

14 грудня - День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)

15 грудня - День працівника суду

17 грудня - День працівника державної виконавчої служби

18 грудня - Міжнародний день мігрантів

19 грудня - День співпраці Південь-Південь організації Об'єднаних Націй; День адвокатури

20 грудня - Міжнародний день солідарності людей

22 грудня - День енергетика; День дипломатичної служби України

24 грудня - День працівників архівних установ

Найважливіші релігійні свята в грудні 2021: