"Не засуджують окупанта". Країни, готелі та авіакомпанії, які досі працюють з РФ

У ДАРТ закликають бойкотувати низку компаній та не користуватись їхніми послугами

Усі країни та компанії мають об’єднатися і бойкотувати будь-яку співпрацю з Росією. До цього вкотре закликають у Державному агентстві розвитку туризму. Там проаналізували, хто підтримує активну співпрацю із росіянами у розпал війни проти України.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на telegram-канал ДАРТ.

"Агресор має відчути на собі зневагу усього світу, а росіяни, які масово словом і податками підтримують агресію проти нашої країни, заслуговують на перельоти виключно за маршрутом Москва-Магадан з короткою зупинкою у Воркуті", - кажуть у відомстві.

Водночас у ДАРТ підкреслили, що з перших днів вторгнення окупантів в Україну світ почав об’єднуватися та здійснювати економічний тиск на ворога за допомогою санкцій. Доєдналася до них і туристична світова спільнота.

"Євросоюз, США та Канада закрили свої повітряні простори для російських літаків. Сервіси бронювання Booking.com, Airbnb та Expedia припинили роботу в країні-агресорі. Всесвітня туристична організація (UNWTO) на початку березня скликала позачергове засідання Виконавчої Ради та призупинила членство РФ у UNWTO. Однак лишилися ті, які вирішили, що санкції можна ігнорувати", - кажуть у Держтуризмі.

Які країни досі "зберігають нейтралітет" до країни-окупанта

У ДАРТ проаналізували, як насправді світовий туризм підтримує Україну і хто досі "не гребує тим, щоб заробляти криваві російські гроші та спонсорувати війну".

Фото: У ДАРТ закликають до тотального бойкоту всіх, хто досі співпрацює із росіянами (t.me/ДАРТ)



Наприклад, одна з найбільших світових готельних мереж Marriott Hotels з одного боку пожертвувала понад $100 млн на допомогу українцям, але при цьому не закрила свої готелі у Росії. Втім, як і інші американські готельні компанії - HYATT Hotels, Wyndham, Hilton Hotels & Resorts і Radisson, які працюють у РФ й зараз. І це попри те, що США постійно вводять економічні санкції проти РФ.

Також існує довгий список країн, які "зберігають нейтралітет" або взагалі не засуджують окупанта, кажуть у Держтуризмі. Наразі їх більше 70-ти. До цього переліку входять:

Хорватія;

Шрі-Ланка;

Сейшели;

Чорногорія;

Марокко;

Катар;

Саудівська Аравія;

ОАЕ та багато інших.

"Найцікавіший кейс - серед країн, які готові приймати в себе туристів із Росії, має Туреччина. Там навіть серйозно думають над тим, щоб створити нову авіакомпанію, яка буде займатися виключно перевезенням російських туристів на турецькі курорти – адже Європейське агентство з безпеки польотів призупинило сертифікати придатності літаків всіх авіакомпаній Росії", - нагадують у відомстві.

Окрім того, уряд Туреччини також планує надати кредитну підтримку турецьким туроператорам, що базуються в Росії. В першу чергу така підтримка надаватиметься Anex, Pegas і Coral. Загальна сума кредиту – $300 мільйонів.

Фото: У Туреччині створять нову авіакомпанію, яка займатиметься перевезенням росіян на місцеві курорти (unsplash.com)

Очікується, що цей пакет підтримки буде оголошений в перший тиждень травня. Крім того, найбільший авіаперевізник Туреччини Turkish Airlines зголосився надати 1,5 мільйонів місць для "пакетних" туристів з Росії. Загалом цього туристичного сезону турецькі курорти планують прийняти у себе понад 3 млн росіян.

Попри санкції. Які авіакомпанії досі з'єднують РФ з рештою світу

"Попри запровадження ЕС санкцій проти країни-окупанта, авіакомпанії Etihad Airways, Emirates і Qatar Airways досить успішно з'єднують РФ з рештою світу, аналогічну політику проводить і найбільша авіакомпанія Ізраїлю EL AL. Наразі саме через авіахаби цих країн росіяни з пересадками подорожують до країн ЄС, Канади та США", - зазначають у ДАРТ.

Там додають, що компанії Air China, China Southern Airlines та China Eastern Airlines, які належать китайському уряду, "дають можливість "русо-туристо" здійснювати польоти до Північної Америки, Європи, Азії, Австралії". А оскільки вони активно працюють у російських аеропортах, то таким чином роблять прямий внесок у російську економіку і спонсорують війну.



"Закликаємо вас не користуватись послугами цих авіакомпаній. Знайдіть їхні сторінки в соціальних мережах та "подякуйте" за їхню підтримку війни в Україні", - підкреслили у Державному агентстві розвитку туризму.

Нагадаємо, у ЄС частково послабили санкції проти пасажирської авіації Росії.