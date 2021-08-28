Які товари не можна повернути та як маніпулюють зі "знижками": що робити в таких випадках

В Україні є перелік товарів, які не можна повернути в магазин після покупки. Також експерт розповів, що магазини часто безпідставно в рази підвищують ціну на товари.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

Експерт розповів, що ювелірні вироби подушки та постільна білизна не підлягають обміну та поверненню. Однак, важливо при покупці запитувати, чи діє на товар гарантія. Тому потрібно завжди зберігати чек, щоб в разі чого можна було повернути товар по гарантії.

"Зателефонував хлопець, він знайшов мій телефон в інтернеті, просить допомогти повернути товар. Каже, що купив обручку, зробив пропозицію, а дівчина відмовилася, і в магазині теж відмовилися прийняти. Я кажу: вони згідно з постановою Кабінету міністрів праві (ювелірні вироби не підлягають поверненню та обміну - ред.), і ти май на увазі, що максимум ти його можеш продати як б/в товар або здати в ломбард як лом. Там 31 категорія товарів: подушки, постільна білизна", — сказав він.

Товари "зі знижкою"

Як розповів експерт, згідно з законом знижки повинні доводитися, але цей пункт не прописаний. Також експерт прокоментував продаж товарів "зі знижкою", ціна на які була спочатку безпідставно завищена.

"Вони могли переоцінку провести кілька разів, але я б це трактував як шахрайські дії. Я б все це до Кримінального кодексу витягнув за 190-ю статтею. Закон про захист прав споживачів не працює в цьому випадку, і поліція нічого робити не буде.

Фахівець радить контролювати ринок і знати вартість певної категорії товару. Схожі обмани зустрічаються дуже часто. Несміятнов навів приклад обману в спортивному магазині відомої мережі.

"Якось прийшов у спортивний магазин відомої мережі, чим більше знімаєш наклейок з товару, тим більша ціна. Директор каже: а ви знаєте, у нас по-різному переоцінка, ми по курсу долара вирівнюємося, за закупівельними цінами, у нас весь час змінювалася ціна, тому проводили переоцінки. Так зазвичай вони грають", — сказав він.

Подарункові сертифікати

Експерт каже, що подарункові сертифікати, це останнє, що варто дарувати близьким людям. Адже магазини трактують подарунковий сертифікат як завдаток, аванс і це не підлягає поверненню.

"Люди, не купуйте на подарунок подарунковий сертифікат, подаруйте гроші! Людина приходить з цим сертифікатом, розмір підібрати не може, фасон, колір, що завгодно", — додав він.