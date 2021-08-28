Какие товары нельзя вернуть и как манипулируют со "скидками": что делать в таких случаях

В Украине есть перечень товаров, которые нельзя вернуть в магазин после покупки. Также эксперт рассказал, что магазины зачастую безосновательно в разы повышают цену на товары.

Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов.

Эксперт рассказал, что ювелирные изделия подушки и постельное белье не подлежат обмену и возврату. Однако, важно при покупке спрашивать, действует ли на товар гарантий. Поэтому нужно всегда хранить чек, чтобы в случае чего можно было вернуть товар по гарантии.

"Позвонил парень, он нашел мой телефон в интернете, просит помочь вернуть товар. Говорит, что купил кольцо, сделал предложение, а девушка отказалась, и в магазине тоже отказались принять. Я говорю: они согласно с постановлением Кабинета министров правы (ювелирные изделия не подлежат возврату и обмену - ред.), и ты имей в виду, что максимум ты его можешь продать как б/у товар или сдать в ломбард как лом. Там 31 категория товаров: подушки, постельное белье", — сказал он.

Товары "со скидкой"

Как рассказал эксперт, по закону скидки должны приходиться, но этот пункт не прописан. Также эксперт прокомментировал продажу товаров "со скидкой", цена на которые была безосновательно завышена.

"Они могли переоценку провести несколько раз, но я бы это трактовал как мошеннические действия. Я бы все это в Уголовный кодекс вытащил по 190-й статье. Закон о защите прав потребителей не работает в этом случае, и полиция ничего делать не будет.

Специалист советует контролировать рынок и знать стоимость определенной категории товара. Похожие обманы встречаются очень часто. Несміятнов привел пример обмана в спортивном магазине известной сети.

"Как-то пришел в спортивный магазин известной сети, чем больше снимаешь наклеек с товара, тем выше цена. Директор говорит: а вы знаете, у нас по-разному переоценка, мы по курсу доллара вирівнюємося, по закупочным ценам, у нас все время менялась цена, поэтому проводили переоценки. Так обычно они играют", — сказал он.

Подарочные сертификаты

Эксперт говорит, что подарочные сертификаты, это последнее, что стоит дарить близким людям. Ведь магазины трактуют подарочный сертификат как задаток, аванс и это не подлежит возврату.

"Люди, не покупайте на подарок подарочный сертификат, подарите деньги! Человек приходит с этим сертификатом, размер подобрать не может, фасон, цвет что угодно", — добавил он.