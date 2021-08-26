В Україні соняшникова олія продається за ціною оливкової: скільки зараз коштує літр

В Україні ціна соняшникової олії зросла настільки, що зрівнялася з оливковою. Зараз в країні це масло коштує дорожче, ніж в країнах Європи. І це незважаючи на те, що Україна є постачальником цього продукту в інші країни.

Скільки зараз коштує соняшникова олія

"Ціни на олію підскочили ще на початку року з 30-35 гривень за пляшку (0,8 літра) до 70 грн... Наступні пів року уряд або не реагував, або удавав, ніби ось-ось вирішить питання. А тим часом вартість соняшникової олії впритул наблизилася до вартості простих сортів оливкової", - написав Уманський.

Ціна на масло не падає

Попри обіцяне зниження ціни на соняшникову олію, цього поки не сталося. Уманський навів порядок цін у країнах Європи на популярний продукт.

"Таким чином, ми опинилися в парадоксальній ситуації, коли цінники в магазинах найбільшого світового експортера масла значно вище, ніж в країнах-імпортерах: Чорногорії - 1.75 €, Молдові - 1.70 € , Польщі - 1.72€", - написав він.

В Україні, якщо перевести на євро масло коштує 2.02 євро за літр.

"І не варто забувати, що це не тільки супутній продукт, без якого не обходиться жодна кухня. Соняшникова олія - це компонент при виробництві харчових продуктів. Її використовують заклади громадського харчування, шкільні їдальні, постачальники їжі для військових і ще багато. Тому внесок вартості соняшникової олії в загальну інфляцію - колосальний", - резюмував Уманський.