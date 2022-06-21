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Для чого досвідчені дачники застосовують добриво з кропиви

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Вівторок 21 червня 2022 18:33
Для чого досвідчені дачники застосовують добриво з кропиви Колаж РБК-Україна: як правильно використовувати добриво з кропиви
Автор: Володимир Костирін

Такий поширений бур'ян, як кропива, відомий не тільки "жалючою вдачею", а й своїми лікувальними властивостями. А ще суміші з цієї рослини досвідчені дачники активно застосовують на городах як підживлення для рослин для багатого врожаю, але тільки хороший ефект від добрива - не для кожної садової культури.

Про це передали в Telegram-каналі "Моя дача. Сад і город".

Чим багата кропива

У листі і стеблах рослини міститься:

  • до 50% азоту,
  • до 37% кальцію,
  • до 34% калію,
  • до 6% магнію,
  • інші мікроелементи.

Для підгодівлі чого використовують кропиву

Садівники для досягнення кращого результату з кропивою на городах застосовують її для:

  • томату,
  • огірків,
  • полуниці,
  • перцю,
  • моркви.

Яким рослинам кропива не піде на користь

У настої з кропиви містяться речовини, що пригнічують ріст і розвиток таких рослин, як:

  • часник,
  • цибуля,
  • бобові.

Як готувати добриво з кропиви

Щоб зробити таке зелене підживлення для саду та городу, потрібні подрібнена кропива і вода. Рецепт розчину такий:

  • відро (ємністю 5-10 літрів) наполовину заповнюємо кропивою і після заливаємо водою,
  • суміш потрібно залишити на два тижні для бродіння,
  • для використання підживлення можна розвести суміш з водою в пропорціях 1 до 10,
  • перед застосуванням обов'язково потрібно попереднє зволоження ґрунту.

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