Для чого досвідчені дачники застосовують добриво з кропиви
Такий поширений бур'ян, як кропива, відомий не тільки "жалючою вдачею", а й своїми лікувальними властивостями. А ще суміші з цієї рослини досвідчені дачники активно застосовують на городах як підживлення для рослин для багатого врожаю, але тільки хороший ефект від добрива - не для кожної садової культури.
Про це передали в Telegram-каналі "Моя дача. Сад і город".
Чим багата кропива
У листі і стеблах рослини міститься:
- до 50% азоту,
- до 37% кальцію,
- до 34% калію,
- до 6% магнію,
- інші мікроелементи.
Для підгодівлі чого використовують кропиву
Садівники для досягнення кращого результату з кропивою на городах застосовують її для:
- томату,
- огірків,
- полуниці,
- перцю,
- моркви.
Яким рослинам кропива не піде на користь
У настої з кропиви містяться речовини, що пригнічують ріст і розвиток таких рослин, як:
- часник,
- цибуля,
- бобові.
Як готувати добриво з кропиви
Щоб зробити таке зелене підживлення для саду та городу, потрібні подрібнена кропива і вода. Рецепт розчину такий:
- відро (ємністю 5-10 літрів) наполовину заповнюємо кропивою і після заливаємо водою,
- суміш потрібно залишити на два тижні для бродіння,
- для використання підживлення можна розвести суміш з водою в пропорціях 1 до 10,
- перед застосуванням обов'язково потрібно попереднє зволоження ґрунту.
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