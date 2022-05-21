Експерти розповіли, коли не можна поливати помідори: це збереже врожай

Часто під час дачного сезону багато людей не знає, як правильно поливати помідори. Це дуже важливо, адже від цього залежить майбутній урожай.

Як правильно поливати помідори

Помідори вирощує більшість дачників, але правила щодо поливу пасльонової культури знають приблизно 20-30%.

Експерти кажуть, що томати не люблять посушливий ґрунт, але люблять сухе повітря. Тому вологість землі - 85-90%, а повітря - 50%. Нестача води помітна неозброєним оком: листя скручується, квітки обсипаються.

До того ж надлишок також видно: плоди чорніють і опадають.

Фахівці повідомляють, що після висадки в ґрунт помідори поливають рясно і залишають без води на 2-3 дні. Після цього знову поливають та полив проводять 1-2 рази на тиждень.

Зокрема, низькорослим сортам достатньо 2-3 літра на кущ, гігантам потрібно щонайменше 10 літрів. Також деякі експерти рекомендують поливати раз на 5-7 днів навіть у посушливі дні. Але тут важливо спостерігати за рослинами та за видимими ознаками визначати, чи потрібно поливати.

Як доглядати за помідорами (freepik)

Найкраще поливати помідори рано-вранці, під корінь, а потім розпушити ґрунт.

Важливо, що воду для поливу краще використати теплу. Не можна лити на кущі холодну воду із шланга, адже це втрата 50% урожаю.

Також найкращим варіантом для поливу томатів - краплинний та грунт завжди буде вологим.

Влітку для догляду за помідорами у відкритому ґрунті потрібно всього дві основних підживлення:

Коли плоди активно набирають масу: по одному сірниковому коробку аміачної селітри і сірчанокислого калію на 10 л води. Витрати - 3 л на кущ;

Через 20 - 30 днів після першого: ті ж добрива в тих же дозах.

Експерти зазначають, що підвищити якість і смак плодів допоможе настій попелу: 2 склянки заливають 10 л теплої води і витримують 5 годин. Настоєм полити рослини під корінь. І так все літо, через кожні 10 - 12 днів.