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Які магазини можуть працювати в карантин вихідного дня: у МОЗ уточнили правила

Субота 14 листопада 2020 11:51
Які магазини можуть працювати в карантин вихідного дня: у МОЗ уточнили правила
Полиці з продуктами в супермаркеті (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Віктор Ляшко розповів про роботу торговельних закладів після посилення карантину

Під час карантину вихідного дня в Україні деякі торговельні заклади можуть продовжити роботу. У міністерстві охорони здоров'я уточнили введені обмеження і розповіли, хто має право продовжити торгівлю.

За словами головного санітарного лікаря та заступника голови МОЗ Віктора Ляшка, у положеннях постанови про карантин вихідного дня чітко прописані відповідні норми. Про це передали на Facebook-сторінці міністерства.

Так, на вік-ендах дозволена робота торговельних закладів, у яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування.

"До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів та магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць", - зазначив він

Ляшко додав, що з початку дії карантину вихідного дня з 14 листопада фіксують випадки "буквального трактування написаного в положенні".

"Варто зазначити, що відповідним пунктом постанови про карантин "вихідного дня" дозволено роботу супермаркетів та магазинів із площею 60% і більше під харчові продукти, без обмеження торговельного асортименту закладу", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що відбувається в містах України під час карантину вихідного дня.

Також ми писали про те, що в мережі з'явилося відео, як "Епіцентр" працює в карантин вихідного дня, куди покупці приходять навіть з дітьми.

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Новини України Життя Мінстерство охорони здоров'я УкраїнисупермаркеткарантинмагазинВиктор Ляшко

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