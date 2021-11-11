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Лікарі з'ясували, який повсякденний продукт збільшує ймовірність розвитку раку

Новость на русском →
Четвер 11 листопада 2021 16:01
Лікарі з'ясували, який повсякденний продукт збільшує ймовірність розвитку раку Колаж РБК-Україна: вчені з'ясували, який продукт збільшує розвиток раку
Автор: Роман Мирончук

Нове дослідження виявило популярний продукт харчування, який в значній мірі викликає поширення раку в організмі.

Про це повідомляє британське видання Express.

За даними вчених, при додаванні пальмітинової кислоти або пальмової олії в раціон мишей ймовірність поширення раку ротової порожнини і шкіри збільшувалася.

Дослідження показали, що пальмітинова кислота змінює геном раку. Це, в свою чергу, значно збільшує ймовірність поширення раку.

Зазначимо, що пальмова олія додається в багато готових продуктів, які продаються в супермаркетах.

Відкриття змусило дослідників шукати нову терапію, яка допоможе зупинити поширення раку в той час, коли кількість діагнозів збільшується з загрозливою швидкістю.

Метастазування або поширення раку залишається основною причиною смерті онкологічних хворих. Переважну більшість людей з метастатичним раком можна тільки лікувати, але не можна вилікувати.

На жаль, метастазам часто сприяють жирні кислоти в раціоні, що ще раз нагадує про те, що ваше здоров'я залежить від того, що ви їсте.

Нагадаємо, вчені назвали групу крові, найбільш схильну до агресивного типу раку.

Ми також писали про те, що небезпечний вид раку можна визначити за малопомітними ознаками.

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