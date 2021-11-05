Вчені назвали групу крові, найбільш схильну до агресивного типу раку

Вчені з'ясували, люди з якою групою крові найбільш схильні до агресивного типу онкології - раку стравоходу і шлунка.

Про це йдеться в статті, опублікованій в науковому журналі, який спеціалізується на дослідженні онкозахворювань BMC Сапѕег.

У своєму дослідженні вчені вивчили дані генотипування тисяч жителів Китаю. І результат показав, що одна група має більше ризиків захворіти цим видом онкології.

Йдеться про тип крові AB (IV група). Імовірність розвитку раку стравоходу у носіїв такого типу на 34% вище, ніж у людей з групою крові 0 (I група).

Також у людей з четвертою групою на 44% вище ризик захворіти на рак шлунка, а у носіїв типу крові A (II) такий ризик вище на 37 %.

Зараз проводяться додаткові дослідження, спрямовані на те, щоб дізнатися, чому саме ці групи - IV і II в групі ризику.

Чому ці види раку вважаються такими небезпечними

Згідно з зібраними даними, лише близько 20% людей з раком стравоходу живуть ще 5 років після встановлення діагнозу. Для рака шлунка це число становить близько 32%.

Ці два види раку смертельно небезпечні, тому що не викликають симптомів на ранніх стадіях. До того часу, коли вони виявляються, рак часто дає метастази, поширюючись і на інші частини тіла.

Хто у групі ризику раку стравоходу і шлунка

Серед факторів ризику раку стравоходу медики виділяють куріння, зловживання алкоголем, а також кислотний рефлюкс.

Головними факторами ризику раку шлунка називають також куріння, інфікування бактеріями H. pylori і деякі спадкові захворювання.