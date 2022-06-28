Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно
Переважна більшість рослин має позитивну енергетику, тому їх бажано садити біля дому, але є деякі винятки. Як же правильно оформити сад на власному подвір'ї, щоб він приносив лише користь?
Про це читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Вишня
Спеціалісти кажуть, що вишня біля дому - гарна прикмета. Її здавна вважають символом родючості і достатку, оберегом для родини. Деревце бажано садити поруч з місцем, де ви плануєте організувати мангал, стіл для літніх посиденьок з родиною і друзями. Тоді дерево буде привертати матеріальні блага.
Вишня (фото: pixabay)
Ялівець
Це дерево вважають одним з найпотужніших для захищають від привороту, уроку, злих сил. Посадіть рослину біля дому, щоб вона оберігала всю вашу родину. Але є нюанс: дерево краще садити на задньому дворі, а не перед домом.
Ялівець (фото: dobrodar)
Шипшина
Кущ шипшини охоронятиме благополуччя сім’ї, біля дому якої зростає. Дика троянда привертає любов і зміцнює стосунки в родині. Символіка шипшини - любов, пристрасть, міцні сімейні зв’язки.
Шипшина (фото: pixabay)
Модрина
Вона потрібна тим, хто часто відчуває безпричинні сумніви, страхи і занепокоєння. Якщо її посадити біля дому, модрина допомагає впоратися з депресією, меланхолією й іншими психологічними проблемами.
Модрина (фото: dobrodar)
Акація
Вважається, що це дерево позитивно впливає на продовження роду. Причому "боротися" вона може як з жіночим, так і з чоловічим безпліддям. Крім цього, вона знімає стрес і покращує настрій.
Акація (фото: pixabay)
Груша
Плодове дерево символізує материнство і любов, стабільність, довговічність. Її точно необхідно садити біля дому.
Груша (фото: pixabay)
Калина
Калина заспокоює нервову систему і допомагає одужувати після хвороб. Цей кущ здавна садять біля будинків. Але майте на увазі, що їй потрібно багато вологи, а під прямим сонцем рости вона не буде.
Калина (фото: pixabay)
Клен
Клен біля дому допоможе вам позбутися негативної енергії, менше сваритися з членами родини. Він приносить довголіття, любов і матеріальний достаток.
Клен (фото: pixabay)
Горобина
Горобина під вікнами здатна вберегти ваш будинок і сім'ю від злих сил, будь-якої негативної енергії. Подейкують, що жінкам старше 40 років горобина може подарувати другу молодість.
Горобина (фото: pixabay)
Яблуня
Яблуню треба посадити під вікнами спальні молодої дівчини. Вона дарує красу, чарівність, віру в себе, удачу в любові і щастя в сімейному житті.
Яблуня (фото: pixabay)
Ялина
В деяких культурах ялину вважають "енергетичним вампіром", і кажуть, що садити це дерево біля будинку не можна. Але це не зовсім так, адже ялина вбирає енергію протягом літа, а взимку ділиться нею. Тому її рекомендують садити тим, хто відчуває взимку брак життєвої сили. Єдине, що садити її треба у дворі подалі від будівель.
Ялина (фото: dobrodar)
Дуб
Садити на ділянці дуб - це дуже погана прикмета, яка віщує смерть глави сім’ї. Аура цього дерева сприймає тільки здорових і сильних фізично людей. Дуб здавна вважався заступником воїнів, але садити його на своїй ділянці не варто.
Дуб (фото: pixabay)
Береза
Це дерево дуже потужний захисник. Але рости вона повинна за огорожею вашого дому, біля хвіртки. Так вона захищатиме дім від зла.
Береза (фото: pixabay)
Горіх
Волоський горіх можна посадити на ділянці, але не біля будинку і господарських будівель. Річ навіть не в прикметах, а в тому, що його сильне коріння може пошкодити фундамент.
Горіх (фото: pixabay)
Верба і осика
Це дерево, посаджене біля дому, до хвороби і смерті. Це ж стосується й осики. Вважається, що ці дерева приносять горе.
Верба (фото: pixabay)
Тополя
Тополю також садять подалі від будинку. Вона позбавляє від негативної енергії, але перебуваючи дуже близько до житла, може і нашкодити. Крім того тополиний пух - не найкраща розвага влітку.
Тополя (фото: pixabay)
Сосна
Кажуть, що сосна може відібрати у вас урожай і згубити всі рослини, які будуть рости неподалік від неї. В іншому енергетика цього дерева досить позитивна.
Сосна (фото: dobrodar)
Туя
Прикмети говорять, що дівчата не вийдуть заміж, якщо на їхньому подвір’ї росте туя. У багатьох культурах це дерево скорботи і печалі. З іншого боку, вважається, що запах туї відганяє злих духів.
Туя (фото: dobrodar)
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