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Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

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Вівторок 28 червня 2022 11:45
Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно Фото: Які дерева можна і не можна садити біля дому (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Переважна більшість рослин має позитивну енергетику, тому їх бажано садити біля дому, але є деякі винятки. Як же правильно оформити сад на власному подвір'ї, щоб він приносив лише користь?

Про це читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Вишня

Спеціалісти кажуть, що вишня біля дому - гарна прикмета. Її здавна вважають символом родючості і достатку, оберегом для родини. Деревце бажано садити поруч з місцем, де ви плануєте організувати мангал, стіл для літніх посиденьок з родиною і друзями. Тоді дерево буде привертати матеріальні блага.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Вишня (фото: pixabay)

Ялівець

Це дерево вважають одним з найпотужніших для захищають від привороту, уроку, злих сил. Посадіть рослину біля дому, щоб вона оберігала всю вашу родину. Але є нюанс: дерево краще садити на задньому дворі, а не перед домом.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Ялівець (фото: dobrodar)

Шипшина

Кущ шипшини охоронятиме благополуччя сім’ї, біля дому якої зростає. Дика троянда привертає любов і зміцнює стосунки в родині. Символіка шипшини - любов, пристрасть, міцні сімейні зв’язки.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Шипшина (фото: pixabay)

Модрина

Вона потрібна тим, хто часто відчуває безпричинні сумніви, страхи і занепокоєння. Якщо її посадити біля дому, модрина допомагає впоратися з депресією, меланхолією й іншими психологічними проблемами.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Модрина (фото: dobrodar)

Акація

Вважається, що це дерево позитивно впливає на продовження роду. Причому "боротися" вона може як з жіночим, так і з чоловічим безпліддям. Крім цього, вона знімає стрес і покращує настрій.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Акація (фото: pixabay)

Груша

Плодове дерево символізує материнство і любов, стабільність, довговічність. Її точно необхідно садити біля дому.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Груша (фото: pixabay)

Калина

Калина заспокоює нервову систему і допомагає одужувати після хвороб. Цей кущ здавна садять біля будинків. Але майте на увазі, що їй потрібно багато вологи, а під прямим сонцем рости вона не буде.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Калина (фото: pixabay)

Клен

Клен біля дому допоможе вам позбутися негативної енергії, менше сваритися з членами родини. Він приносить довголіття, любов і матеріальний достаток.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Клен (фото: pixabay)

Горобина

Горобина під вікнами здатна вберегти ваш будинок і сім'ю від злих сил, будь-якої негативної енергії. Подейкують, що жінкам старше 40 років горобина може подарувати другу молодість.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Горобина (фото: pixabay)

Яблуня

Яблуню треба посадити під вікнами спальні молодої дівчини. Вона дарує красу, чарівність, віру в себе, удачу в любові і щастя в сімейному житті.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Яблуня (фото: pixabay)

Ялина

В деяких культурах ялину вважають "енергетичним вампіром", і кажуть, що садити це дерево біля будинку не можна. Але це не зовсім так, адже ялина вбирає енергію протягом літа, а взимку ділиться нею. Тому її рекомендують садити тим, хто відчуває взимку брак життєвої сили. Єдине, що садити її треба у дворі подалі від будівель.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Ялина (фото: dobrodar)

Дуб

Садити на ділянці дуб - це дуже погана прикмета, яка віщує смерть глави сім’ї. Аура цього дерева сприймає тільки здорових і сильних фізично людей. Дуб здавна вважався заступником воїнів, але садити його на своїй ділянці не варто.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Дуб (фото: pixabay)

Береза

Це дерево дуже потужний захисник. Але рости вона повинна за огорожею вашого дому, біля хвіртки. Так вона захищатиме дім від зла.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Береза (фото: pixabay)

Горіх

Волоський горіх можна посадити на ділянці, але не біля будинку і господарських будівель. Річ навіть не в прикметах, а в тому, що його сильне коріння може пошкодити фундамент.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Горіх (фото: pixabay)

Верба і осика

Це дерево, посаджене біля дому, до хвороби і смерті. Це ж стосується й осики. Вважається, що ці дерева приносять горе.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Верба (фото: pixabay)

Тополя

Тополю також садять подалі від будинку. Вона позбавляє від негативної енергії, але перебуваючи дуже близько до житла, може і нашкодити. Крім того тополиний пух - не найкраща розвага влітку.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Тополя (фото: pixabay)

Сосна

Кажуть, що сосна може відібрати у вас урожай і згубити всі рослини, які будуть рости неподалік від неї. В іншому енергетика цього дерева досить позитивна.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Сосна (фото: dobrodar)

Туя

Прикмети говорять, що дівчата не вийдуть заміж, якщо на їхньому подвір’ї росте туя. У багатьох культурах це дерево скорботи і печалі. З іншого боку, вважається, що запах туї відганяє злих духів.

Які дерева та кущі не можна садити біля дому, а які - потрібно

Туя (фото: dobrodar)

Раніше ми писали, як вдома виростити орхідею ваніль, і чи можна з неї зібрати плоди для виготовлення спеції.

Також повідомлялося, які рослини не можна садити поруч з яблунями, якщо хочете збирати врожай.

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