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Ніколи не садіть ці рослини поруч з яблонями, якщо хочете збирати врожай

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Середа 22 червня 2022 07:45
Ніколи не садіть ці рослини поруч з яблонями, якщо хочете збирати врожай Фото: Як отримати гарний урожай з яблуні (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Урожайність вашої яблуні напряму залежить від того, які рослини ростуть поруч. Тому, якщо хочете збирати влітку та восени соковиті ароматні домашні яблука, притримуйтесь цих правил "сусідства".

Про це пише ProstoWay.

Не треба садити поруч з яблунею такі дерева та кущі

Вишня і черешня

Причина в тому, що вишня і черешня часто розростаються великими кореневими пагонами, тому заважає росту сусідніх дерев. Такі висновки були зроблені деякими дачниками, які спилювали стару вишню, а яблуня поруч починала активно плодоносити.

Калина

Калина має властивість поглинати багато вологи з ґрунту, забираючи її у сусідніх з нею яблунь. Крім того, через калину на дереві може завестися попелиця. Адже цей шкідник дуже любить знищувати кущ.

Бузок

Рослину люблять за красу, вона приємно пахне під час квітнення у травні, але часто на ній з’являються всілякі шкідники, хвороби. Тому це дуже небезпечний "сусід" для яблуні.

Жасмин

Досвідчені садівники кажуть, що жасмин краще садити біля малини, відростки якої захоплюють дедалі нові ділянки. Річ у тім, що жасмин має властивість придушення росту інших рослин, тому біля яблунь, особливо молодих, його не садять.

Раніше ми писали, які сорти яблук найкраще підходять для пирогів.

Також повідомлялося про несподівані наслідки щоденного вживання яблук.

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