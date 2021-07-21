Люди пірнали "кролем", а маршрутки плавали з пасажирами: Кропивницький затопило зливою
У Кропивницькому ввечері 20 липня пронеслася потужна злива з градом і шквалами, від якої сильно постраждала інфраструктура міста. Вітер валив дерева, автомобілі плавали, а місцями навіть змило асфальт.
Дивіться на фото і нижче наслідки стихії в місті.
Очевидці розповідають, що за лічені хвилини місто опинилося у водному полоні. Ливневки не впоралися, в результаті чого вода затопила дороги, під'їзди багатоповерхівок.
Крім того в місті навалило дерев, а в деяких районах випав град розміром з яйце.
Фото: Град у Кропивницькому (instagram.com/kroplike)
У поліції розповідати, що на деяких вулицях змило частину дорожнього покриття.
Фото: Негода у Кропивницькому (facebook.com/kroppolice)
На кадрах нижче, що відважний хлопець зважився поплавати в дощовій водичці, використовуючи стиль "кроль".
На одному з відео пасажирам разом з водієм довелося штовхати маршрутку, що пливе. Вода повністю покрила колеса.
Нагадаємо, що в Україні різко змінилася погода - після аномальної спеки прийшло похолодання з дощами, а в деяких місцях - сильними зливами.
Зокрема від негоди страждає два дні поспіль Київ. За цей час затопило три станції метро - "Берестейську", "Академмістечко" та "Позняки".
Раніше ми писали, що комунальники відзначилися дикою витівкою під час зливи в Києві.