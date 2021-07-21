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Люди пірнали "кролем", а маршрутки плавали з пасажирами: Кропивницький затопило зливою

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Кропивницький, Середа 21 липня 2021 08:33
Люди пірнали "кролем", а маршрутки плавали з пасажирами: Кропивницький затопило зливою Колаж РБК-Україна: Злива у Кропивницькому наробила біди
Автор: Світлана Мащенко

У Кропивницькому ввечері 20 липня пронеслася потужна злива з градом і шквалами, від якої сильно постраждала інфраструктура міста. Вітер валив дерева, автомобілі плавали, а місцями навіть змило асфальт.

Дивіться на фото і нижче наслідки стихії в місті.

Очевидці розповідають, що за лічені хвилини місто опинилося у водному полоні. Ливневки не впоралися, в результаті чого вода затопила дороги, під'їзди багатоповерхівок.

Крім того в місті навалило дерев, а в деяких районах випав град розміром з яйце.

Люди пірнали &quot;кролем&quot;, а маршрутки плавали з пасажирами: Кропивницький затопило зливою

Фото: Град у Кропивницькому (instagram.com/kroplike)

У поліції розповідати, що на деяких вулицях змило частину дорожнього покриття.

Люди пірнали &quot;кролем&quot;, а маршрутки плавали з пасажирами: Кропивницький затопило зливою

Фото: Негода у Кропивницькому (facebook.com/kroppolice)

На кадрах нижче, що відважний хлопець зважився поплавати в дощовій водичці, використовуючи стиль "кроль".

На одному з відео пасажирам разом з водієм довелося штовхати маршрутку, що пливе. Вода повністю покрила колеса.

Нагадаємо, що в Україні різко змінилася погода - після аномальної спеки прийшло похолодання з дощами, а в деяких місцях - сильними зливами.

Зокрема від негоди страждає два дні поспіль Київ. За цей час затопило три станції метро - "Берестейську", "Академмістечко" та "Позняки".

Раніше ми писали, що комунальники відзначилися дикою витівкою під час зливи в Києві.

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