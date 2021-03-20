У Кабміні висловилися про земельну реформу: безкоштовних ділянок на усіх не вистачить

Він наголошує, що фактично немає можливості задовольнити право українців на отримання земельних ділянок безкоштовно, тому що на це вільних земель в країні не залишилося.

"Насправді, щоб всіх громадян України задовольнити землею, такої кількості вільної землі у нас вже давно немає", - розповів він.

За словами Мартина, земельна реформа в Україні триває вже понад 30 років, і вже практично всі землі були перерозподілені.

"У нас немає фізично стільки землі", - сказав він.

При цьому чиновник зазначив, що право українців на безоплатну приватизацію ніхто не скасовуватиме.

"Це одне з прав громадян, Конституція нам забороняє звужувати права і свободи. Але вільних земель, щоб задовольнити кожного громадянина України, вже немає", - заявив фахівець.

Щоб кожному громадянину видати по 2 гектари землі для особистого селянського господарства, додатково треба 64 мільйонів гектарів землі для тих, хто їх ще не отримав, а це більше, ніж вся територія України, розповів Мартин.

У цьому контексті він резюмував, що безоплатну приватизацію треба реформувати.

"Але у нас це все попереду, тому що це дуже важка політична дискусія", - додав старший проектний менеджер.