В Кабмине высказались о земельной реформе: бесплатных участков на всех не хватит

Он подчеркивает, что фактически нет возможности удовлетворить право украинцев на получение земельных участков бесплатно, потому что на это свободной земли в стране не осталось.

"На самом деле, чтобы всех граждан Украины удовлетворить землей, такого количества свободной земли у нас уже давно нет", - рассказал он.

По словам Мартына, земельная реформа в Украине продолжается уже более 30 лет, и уже практически все земли были перераспределены.

"У нас нет физически столько земли", - сказал он.

При этом чиновник отметил, что право украинцев на бесплатную приватизацию никто отменять не будет.

"Это одно из прав граждан, Конституция нам запрещает сужать права и свободы. Но свободных земель, чтобы удовлетворить каждого гражданина Украины, уже нет", - заявил специалист.

Чтобы каждому гражданину выдать по 2 гектара земли для личного крестьянского хозяйства, дополнительно надо 64 миллионов гектаров земли для тех, кто их еще не получил, а это больше, чем вся территория Украины, рассказал Мартын.

В этом контексте он резюмировал, что бесплатную приватизацию нужно реформировать.

"Но у нас это все впереди, потому что это очень тяжелая политическая дискуссия", - добавил старший проектный менеджер.