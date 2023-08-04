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Ароматная аджика с морковью: так вкусно, что невозможно оторваться!

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Пятница 04 августа 2023 08:27
Ароматная аджика с морковью: так вкусно, что невозможно оторваться! Самая вкусная аджика на зиму (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Сезон помидоров и болгарского перца в самом разгаре. А это значит, что сейчас самое время закрывать летние дары в баночки, чтобы насладиться ими зимой. Одна из самых популярных консервация - это аджика.

Оригинальным рецептом аджики с морковью поделилась кулинар Оксана Вознюк в издании "Факты".

Что вам понадобится

Овощи:

  • Помидоры - 5 кг
  • Перец болгарский - 1 кг
  • Морковь - 1 кг
  • Яблоки с кислинкой - 1 кг

Специи:

  • Чили - 3 шт. (перемолоть)
  • Соль - 4 ст. ложки
  • Масло растительное - 150 г
  • Сахар - 300 г
  • Уксус - 300 г
  • Чеснок - 300 г

Способ приготовления

Все овощи помыть, почистить и перемолоть. Сложить в большую кастрюлю и варить на небольшом огне 3 часа. Далее к овощам добавляем все специи, указанные в рецепте.

После этого варим еще 35 минут. За 10 минут до окончания варки добавляем перемолотый чеснок.

Готовую аджику раскладываем по стерилизованным подготовленным банкам и закатываем крышками. Банки переворачиваем крышками вниз и накрываем одеялом.

"Предлагаю вам рецепт аджики, которую делали когда-то моя бабушка и мама. Я тоже уже лет двадцать ее готовлю. Рецепт достаточно простой, поэтому стоит принять его во внимание", - рекомендует Оксана Вознюк.

А вот еще один рецепт аджики, который вам точно понравится:

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