Ароматная аджика с морковью: так вкусно, что невозможно оторваться!

Сезон помидоров и болгарского перца в самом разгаре. А это значит, что сейчас самое время закрывать летние дары в баночки, чтобы насладиться ими зимой. Одна из самых популярных консервация - это аджика.

Что вам понадобится

Овощи:

Помидоры - 5 кг

Перец болгарский - 1 кг

Морковь - 1 кг

Яблоки с кислинкой - 1 кг

Специи:

Чили - 3 шт. (перемолоть)

Соль - 4 ст. ложки

Масло растительное - 150 г

Сахар - 300 г

Уксус - 300 г

Чеснок - 300 г

Способ приготовления

Все овощи помыть, почистить и перемолоть. Сложить в большую кастрюлю и варить на небольшом огне 3 часа. Далее к овощам добавляем все специи, указанные в рецепте.

После этого варим еще 35 минут. За 10 минут до окончания варки добавляем перемолотый чеснок.

Готовую аджику раскладываем по стерилизованным подготовленным банкам и закатываем крышками. Банки переворачиваем крышками вниз и накрываем одеялом.

"Предлагаю вам рецепт аджики, которую делали когда-то моя бабушка и мама. Я тоже уже лет двадцать ее готовлю. Рецепт достаточно простой, поэтому стоит принять его во внимание", - рекомендует Оксана Вознюк.

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