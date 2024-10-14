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Какое обычное украинское растение может повысить иммунитет и "защитить" от рака

Понедельник 14 октября 2024 10:55
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Какое обычное украинское растение может повысить иммунитет и "защитить" от рака Фото: Чем полезна для организма эхинацея (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Олег Швец

Врач назвал распространенное на территории Украины растение, которое помогает более эффективно бороться с инфекциями, укрепляет иммунную систему и может снизить риск развития рака.

Какое травянистое растение является естественным иммуномодулятором, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу диетолога Олега Швеца.

Какие полезные свойства эхинацеи?

Эхинацея - это род многолетних травянистых растений семейства астровых. Она происходит в Северной Америке, где эти растения растут в прериях и открытых лесистых местностях. В общей сложности насчитывает девять видов, но в растительных добавках используют только три: эхинацею пурпурную, узколистную и бледную. Для приготовления таблеток, настоек, экстрактов и чаев берут как верхние части растения, так и корни.

Сегодня препараты пурпурной эхинацеи являются популярными безрецептурными растительными средствами, которые используют при простуде. Также они используются для лечения боли, воспаления, мигрени и других проблем со здоровьем.

Растения эхинацеи содержат поразительное разнообразие активных соединений, таких как кофейная кислота, алкамиды, фенольные кислоты, розмариновая кислота, полиацетилены и т.д. Исследования связывают эхинацею со многими преимуществами для здоровья, среди которых уменьшение воспаления, улучшение иммунитета и снижение уровня сахара в крови.

Богата антиоксидантами

Эхинацея содержит полезные флавоноиды, а также цикориевую и розмариновую кислоты, действующие как антиоксиданты. Они помогают защищать клетки от окислительного стресса, связанного с хроническими заболеваниями, такими как диабет и сердечные заболевания. Больше антиоксидантов содержится в экстрактах цветов и корней растений. Также эхинацея содержит алкамиды, усиливающие антиоксидантную активность.

Поддерживает иммунную систему

Многие исследования показывают, что эхинацея способствует борьбе иммунной системы с инфекциями и вирусами, помогая ускорить выздоровление. Поэтому ее часто используют для профилактики или лечения простуды. Обзор рандомизированных исследований показывает, что эхинацея может снижать риск развития инфекций верхних дыхательных путей на 22%. В то же время нет существенных доказательств влияния на продолжительность болезни, поэтому ее эффективность при лечении простуды остается не вполне понятной.

Уменьшает тревогу

Последние исследования указывают на потенциал эхинацеи в уменьшении ощущения тревоги. Растение содержит алкамиды, розмариновую и кофейную кислоты, которые могут иметь успокаивающий эффект. В одном из исследований прием 40 мг экстракта эхинацеи дважды в день в течение недели значительно снизил тревожность по сравнению с плацебо. Однако другое исследование не выявило значительного уменьшения тревоги, но показало улучшение эмоционального состояния. Для полной оценки эффективности эхинацеи требуются дополнительные исследования.

Имеет противовоспалительные свойства

Воспаление – это естественный процесс, который помогает организму заживать и бороться с инфекциями. Однако продолжительное воспаление может приводить к хроническим заболеваниям. Исследования показывают, что эхинацея способна уменьшать чрезмерное воспаление. К примеру, в исследовании на мышах соединения эхинацеи снизили воспалительные маркеры и улучшили когнитивную функцию. Другое исследование с участием взрослых с остеоартритом показало, что экстракты имбиря и эхинацеи уменьшили воспаление, боль и отек. Обзор 105 исследований подтверждает, что эхинацея снижает уровень таких маркеров, как IL-6, IL-8 и фактор некроза опухолей.

Улучшает состояние кожи

Эхинацея может помогать в лечении разных проблем кожи. Исследования показали, что добавки с эхинацеей помогают облегчить симптомы акне и способствуют увлажнению кожи и уменьшению морщин. Кремы с экстрактом пурпурной эхинацеи также эффективны при лечении экземы и помогают восстанавливать защитный слой кожи. Однако экстракт имеет короткий срок хранения, что усложняет его использование в коммерческих косметических средствах.

Может защитить от рака

Исследования in vitro свидетельствуют, что эхинацея способна ингибировать рост раковых клеток и способствовать их гибели. Например, экстракт эхинацеи пурпурной и цикориновой кислоты способствуют апоптозу раковых клеток. Хотя в настоящее время нет данных о взаимодействии эхинацеи с традиционными методами лечения рака, новые исследования с участием людей могут раскрыть ее потенциал.

Побочные эффекты эхинацеи

В целом эхинацея безопасна для кратковременного использования. Среди возможных побочных эффектов – легкие проблемы с пищеварением и сыпью. Редко могут возникнуть аллергические реакции, такие как крапивница, отеки или анафилаксия. Людям с автоиммунными заболеваниями или принимающим иммуносупрессивные препараты следует проконсультироваться с врачом перед использованием эхинацеи.

Как употреблять эхинацею?

Продукты с эхинацеей отличаются по составу и концентрации, что затрудняет определение стандартной дозы. Однако исследования показывают, что для поддержания иммунной системы эффективными могут быть следующие дозы:

  • Сухой экстракт: 300-500 мг трижды в день.
  • Настойка: 2,5 мл 3 раза в день или до 10 мл в день.

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