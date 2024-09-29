Съедайте 4 порции этих овощей в день, чтобы снизить давление

Правильное питание может восстановить много повреждений организма и уменьшить высокое кровяное давление до того, как оно станет слишком высоким для лечения в домашних условиях. Некоторые виды овощей помогут улучшить ваши результаты. Употребляя их каждый день, вы почувствуете эффект уже через две недели.

Какие овощи нужно есть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Medical News Today.

Может ли питание снизить давление?

Высокое кровяное давление можно снизить с помощью питания, богатого растительными продуктами – прежде всего овощами и фруктами – и ограничивает продукты животного происхождения и дозы натрия и соли.

Поддержание АД в пределах нормы способствует снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и их смертельных осложнений.

Сейчас рекомендуется начинать лечение повышенного артериального давления, если у пациентов есть высокие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие овощи снижают давление?

Чтобы выяснить, какие овощи снижают АД, ученые из Австралии исследовали влияние обогащенной ими диеты на группе взрослых людей с повышенным давлением. Они ели четыре порции крестоцветных овощей в день , которые, как было установлено, снижают систолическое АД.

Исследование, описанное в BMC Medicine, оценивало влияние крестоцветных овощей по сравнению с такой же порцией корнеплодов и тыкв (картофеля, сладкого картофеля и моркови).

В исследовании приняли участие люди в возрасте 56-72 года с легким или умеренным повышением артериального давления – систолическое 120-160 мм рт. ст. (в среднем 135,9 мм рт. ст.) и диастолическое до 100 мм рт. ст. (76,4 мм рт. ст.).

Употребление 4 порций крестоцветных овощей в день лишь в течение 2 недель помогло снизить дневное систолическое АД, измеренное на плече во время 24-часового исследования, в среднем на 2,5 мм рт.ст. Также наблюдалось значительное понижение уровня триглицеридов в крови. Кроме того, в обеих группах участники немного потеряли вес, что также является важной частью контроля гипертонии.

Согласно оценкам, такое снижение может привести к 5-процентному снижению риска серьезных сердечных заболеваний, таких как инфаркт и инсульт. И все же это не единственные овощи или продукты, снижающие давление. Такими проверенными эффектами обладают помидоры и чеснок.

Как есть крестоцветные при гипертонии?

Крестоцветные овощи включают те, что были включены в исследование:

белокочанная капуста,

брокколи и цветная капуста,

а также брюссельская капуста,

репа,

редис,

кресс-салат и брюква.

Общая порция, включенная в исследование, составляла всего 300 граммов. Это половина цветной капусты среднего размера, около дюжины брюссельской капусты, кусок капусты или несколько крупных листьев капусты. Лучше всего, если это будут разные овощи в течение дня, тоже в сочетании.

Вы можете есть их каждый день, как и во время исследования – как супы на обед и ужин. Однако гораздо интереснее готовить разные их виды разными способами.

Лучше всего они смакуют запеченными и на гриле, их можно пожарить, а затем протушить на сковороде, или приготовить на пару и есть с соусом. Если овощи будут вариться в воде, не выбрасывайте ее позже.