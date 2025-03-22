Курица или индейка? Вот какое мясо лучше усваивается и содержит больше белка
Курятина или индюшатина - что полезнее? Оба вида мяса богаты белком, но отличаются по составу жиров, витаминов и влиянию на организм. Стоит знать, чем именно они отличаются и какое мясо лучше выбрать для здорового рациона.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health.
Сравнение питательности
Как курица, так и мясо индейки имеют высокое содержание белка: курица - 31 грамм на порцию, а индейка - 30,1 грамм. Они также содержат такое же количество фосфора, что соответствует 81% суточной нормы (DV). Фосфор необходим для крепких костей и зубов.
Оба богаты витаминами группы B, такими как ниацин (B3), который поддерживает пищеварение, здоровье кожи и работу нервов. Курица обеспечивает 86% DV для ниацина, тогда как индейка - 74%.
Мясо также содержит витамин В6, который помогает организму вырабатывать антитела и поддерживать нормальную работу нервов. Курица обеспечивает 35% B6, а индейка - 47%.
Курица и индейка также содержат одинаковое количество холина, который поддерживает работу мозга, память и контроль мышц.
Какое различие
Основное различие между мясом - это калорийность и жирность. Куриное мясо более калорийно из-за высокого содержания жира. Курица также содержит больше железа, которое помогает вырабатывать гемоглобин - белок, который переносит кислород через тело.
У индейки больше цинка, чем у курицы. А цинк поддерживает иммунную систему, способствует заживлению ран и расщеплению углеводов.
Куриная и индюшиная грудка считаются белым мясом, а бедра и голени - темным.
Белое мясо имеет меньше жира и более мягкий вкус, тогда как темное мясо имеет более насыщенный вкус и большее содержание жира. Порция 100 граммов (3,5 унции) жареной курицы без кожи с темным мясом содержит 178 калорий и 8,75 грамма жира, тогда как такое же количество куриной грудки - 165 калорий и 3,57 грамма.
Где больше белка?
И курица, и индейка являются отличными источниками белка. Приготовленная курица без кожи содержит немного больше белка - 31 грамм на порцию, по сравнению с индейкой. Однако эта разница минимальна.
Как и другие животные белки, курица и индейка содержат все девять незаменимых аминокислот (строительные блоки белка), которые организм не может производить.
Продукты с высоким содержанием белка, такие как курица и индейка помогают оставаться сытыми.
Что лучше для здоровья?
И курица, и индейка являются питательными источниками белка. Хотя содержание питательных веществ имеет значение, также важно учитывать общий рацион, а не сосредотачиваться на одном продукте. Учет вкусов и удовольствия может помочь вам поддерживать сбалансированное питание.
Важно включить в свой рацион немного жира. Жир обеспечивает энергией, помогает поддерживать здоровье кожи и волос, а также необходим для усвоения жирорастворимых витаминов A, D, E и K.
При приготовлении курицы и индейки, измельченной или целой, готовьте мясо до внутренней температуры 74 градуса по Цельсию, чтобы убить потенциальные болезнетворные бактерии. Вы можете измерять температуру мяса с помощью пищевого термометра для обеспечения безопасности.
Вот несколько идей питания, которые помогут вам максимально использовать эти здоровые белки:
- жарьте на гриле или запекайте куриную, или индюшиную грудку без кожи, чтобы получить здоровый нежирный белковый вариант
- добавьте ломтики курицы или индейки в бутерброды вместе с листовой зеленью, ломтиками помидоров, авокадо и приправами
- приготовьте куриное мясо или индейку с разноцветными овощами, такими как болгарский перец, брокколи и морковь
- добавьте нарезанную кубиками индейку или курицу в супы для дополнительного белка и вкуса
Добавим, что индейка легче усваивается, чем курятина, особенно ее белая часть (комок). Все потому, что оно содержит меньше жира, что делает его более легким для желудка и проще для переваривания.
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