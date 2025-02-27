Действительно ли завтрак - обязательный прием пищи? Появился окончательный ответ

Завтрак часто называют важнейшим приемом пищи дня для насыщения организма энергией. Однако такого мнения придерживаются не все. Действительно ли завтрак так важен?

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказала нутрициолог, хелс-коуч и основательница школы Mindful eating Екатерина Крупкина.

Обязательно ли завтракать?

По словам эксперта, все зависит от обстоятельств. В частности, если человек не имеет времени на завтрак и бежит на работу или просто пьет кофе с молоком, то надо внедрять завтрак.

Важно помнить, если человек имеет питательный завтрак утром, то ему легче контролировать аппетит в течение дня, не переедать вечером, это влияет на гормональную систему.

"Есть люди, которые не могут физиологически есть утром. Может, за всю мою практику была одна такая пациентка, которую утром тошнило. Как можно заставить человека есть, когда его тошнит? Мы делаем какую-то паузу, два-три часа после сна и едим, когда он уже готов к приему пищи", - пояснила Крупкина.

Однако, во всех остальных обстоятельствах важно добавить завтрак в свой рацион.

Часто люди из-за лени не хотят тратить время с утра. Однако, если постепенно внедрять завтрак, то вы будете лучше себя чувствовать и уменьшится количество перееданий.

Какие продукты полезно есть утром

Добавим, что для здорового завтрака важно выбирать продукты, которые дают энергию и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Вот несколько вариантов:

цельнозерновые каши (овсянка, гречка, пшено) - богаты витаминами, минералами и клетчаткой

йогурт или кефир - источники пробиотиков, которые поддерживают здоровье пищеварительной системы

яйца - богаты белками и полезными жирами, способствующими ощущению сытости и энергии

фрукты - богаты витаминами, минералами и антиоксидантами

авокадо - содержит полезные мононенасыщенные жиры, витамины E и K, а также калий

орехи и семена - обеспечивают организм полезными жирами, белками и микроэлементами

зеленые листовые овощи (шпинат, руккола) - богаты витаминами и минералами, идеально подходят для салатов

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