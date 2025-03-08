Какая часть курицы самая вредная: правда о любимом мясе украинцев
Курятина давно считается одним из самых популярных видов мяса в Украине. Она доступна по цене, быстро готовится и содержит много белка, что делает ее привлекательным выбором для здорового питания. Однако не все части курицы одинаково полезны.
Какие части курицы стоит потреблять с осторожностью и почему - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Куриная кожа - "бомба" из жира и токсинов
Куриная кожа является одной из самых вкусных частей, ведь она имеет приятную текстуру и при жарке становится хрустящей. Но именно в ней содержится наибольшее количество жира, включая вредные насыщенные жиры и холестерин.
Почему вредна:
- Высокое содержание жира - в 100 г кожи содержится до 40 г жира
- Во время жарки или запекания образуются канцерогены во время жарки или запекания
- Может накапливать вредные вещества, включая антибиотики и гормоны
Исследования показывают, что регулярное потребление насыщенных жиров способствует повышению уровня "плохого" холестерина (LDL), что может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям. Особенно опасно есть жареную кожу, ведь при термической обработке на высоких температурах образуются канцерогенные соединения.
Куриные крылья
Куриные крылья - еще одна популярная часть, особенно среди любителей фастфуда. В сочетании с различными соусами они становятся любимым блюдом для многих. Но именно в крыльях накапливается много жира и вредных веществ.
Почему вредные:
- Высокое содержание жира (особенно если они обжарены во фритюре)
- Часто содержат остатки гормонов и антибиотиков
- Высокая калорийность - 100 г жареных крылышек могут содержать более 400 ккал
Кроме того, крылья часто готовят в большом количестве масла, что добавляет трансжиры - опасные для сердца и сосудов.
Куриные шейки - много жира и мало пользы
Шейки часто используют для бульонов, но они содержат много соединительной ткани и жира.
Почему вредны:
- Высокое содержание жира
- Большое количество хрящей и соединительной ткани, которые сложно усваиваются
- Могут содержать остатки гормонов и антибиотиков
Хотя куриные шейки могут быть источником коллагена, в больших количествах они не рекомендованы для частого потребления.
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В материале использованы источники - Nutrients, МОЗ и советы диетологов.
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