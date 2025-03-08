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Какая часть курицы самая вредная: правда о любимом мясе украинцев

Суббота 08 марта 2025 08:46
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Какая часть курицы самая вредная: правда о любимом мясе украинцев Фото: Какую часть из курицы лучше не есть (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Курятина давно считается одним из самых популярных видов мяса в Украине. Она доступна по цене, быстро готовится и содержит много белка, что делает ее привлекательным выбором для здорового питания. Однако не все части курицы одинаково полезны.

Какие части курицы стоит потреблять с осторожностью и почему - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Куриная кожа - "бомба" из жира и токсинов

Куриная кожа является одной из самых вкусных частей, ведь она имеет приятную текстуру и при жарке становится хрустящей. Но именно в ней содержится наибольшее количество жира, включая вредные насыщенные жиры и холестерин.

Почему вредна:

  • Высокое содержание жира - в 100 г кожи содержится до 40 г жира
  • Во время жарки или запекания образуются канцерогены во время жарки или запекания
  • Может накапливать вредные вещества, включая антибиотики и гормоны

Исследования показывают, что регулярное потребление насыщенных жиров способствует повышению уровня "плохого" холестерина (LDL), что может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям. Особенно опасно есть жареную кожу, ведь при термической обработке на высоких температурах образуются канцерогенные соединения.

Куриные крылья

Куриные крылья - еще одна популярная часть, особенно среди любителей фастфуда. В сочетании с различными соусами они становятся любимым блюдом для многих. Но именно в крыльях накапливается много жира и вредных веществ.

Почему вредные:

  • Высокое содержание жира (особенно если они обжарены во фритюре)
  • Часто содержат остатки гормонов и антибиотиков
  • Высокая калорийность - 100 г жареных крылышек могут содержать более 400 ккал

Кроме того, крылья часто готовят в большом количестве масла, что добавляет трансжиры - опасные для сердца и сосудов.

Куриные шейки - много жира и мало пользы

Шейки часто используют для бульонов, но они содержат много соединительной ткани и жира.

Почему вредны:

  • Высокое содержание жира
  • Большое количество хрящей и соединительной ткани, которые сложно усваиваются
  • Могут содержать остатки гормонов и антибиотиков

Хотя куриные шейки могут быть источником коллагена, в больших количествах они не рекомендованы для частого потребления.

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В материале использованы источники - Nutrients, МОЗ и советы диетологов.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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