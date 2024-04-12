Какая редька самая полезная и когда ее можно есть

Польза редьки

В первую очередь этот овощ - отличный низкокалорийный перекус. Одна чашка нарезанной редьки содержит всего 19 калорий.

Кроме этого, редька - хороший источник рибофлавина, витамина В6, кальция, магния, меди, марганца, фолата и калия, а также клетчатки, которая помогает поддерживать здоровый вес.

Также в редьке содержится витамин С, который восстанавливает ткани и кровеносные сосуды, делает кости крепкими и улучшает иммунитет - именно поэтому этот овощ особенно полезен зимой и весной, когда витаминов еще маловато.

Сеют редьку в конце лета, чтобы собрать урожай к зиме, и весной - в зависимости от сорта, редька созревает от нескольких недель до нескольких месяцев.

Редька - полезный низкокалорийный овощ (иллюстрация: Freepik)

Разновидности редьки могут помочь очистить почки и мочевую систему, уменьшить воспаление. Кроме этого, редька регулирует кровяное давление и может предотвратить респираторные проблемы, такие как астма или бронхит.

Помогает этот овощ и при такой проблеме, как потеря аппетита и успокаивает раздраженную кожу, снимая сыпь и сухость благодаря антиоксидантным соединениям и, соответственно, антибактериальным, противогрибковым и детоксикационным свойствам.

Однако при проблемах со щитовидной железой, язвах двенадцатиперстной кишки и желудка, а также при острых заболеваниях печени и желчного пузыря лучше избегать употребления редьки из-за ее кислотности и обязательно проконсультироваться с врачом по поводу сбалансированного здорового рациона.

Самые полезные сорта редьки

Хотя каждый сорт полезный, среди самых лучших выделяют такие виды:

Белая редька

Белая редька богата такими питательными веществами, которые укрепляют иммунную систему - витамин С, калий и магний.

Витамин С известен своей способностью бороться с инфекциями, увеличивая выработку белых кровяных телец. Белая редька содержит также витамины А, В6 и Е, а также цинк и селен, которые поддерживают сильную и здоровье иммунной системы.

Антиоксиданты, содержащиеся в белой редьке, борются с воспалением и стрессом и защищают организм от повреждений, которые могут вызвать длительные заболевания.

К тому же, белая редька является хорошим источником кальция, обеспечивая 3% рекомендованной суточной нормы на 100 граммов. Среди ранних сортов - "Вайт брекфест", который сеют весной и, если хотят собрать урожай осенью, в середине августа. Другой полезный сорт - "Дайкон".

Черная редька

Черная редька - мощный детоксикант. Она помогает выводить токсины и отходы из организма, тем самым способствуя очищению печени и почек. Глюкозинолаты, присутствующие в черной редьке, помогают регулировать выработку желчи, облегчая таким образом пищеварение и выведение токсинов.

Кроме того, пищевые волокна черной редьки способствуют здоровью пищеварения, улучшая обмен веществ. Один из ранних сортов черной редьки, который высевают с начала мая, а собирать можно уже летом - "Ронд де Ивер".

Черная редька выводит токсины (иллюстрация: Freepik)

Зеленая редька

Зеленая редька по своим свойствам похожа на черную, однако имеет более мягкий вкус, кроме того, отличается цветом мякоти и кожицы.

Эта разновидность редьки кроме того, что помогает при простудах и улучшает иммунитет благодаря витамину С, помогает стабилизировать уровень сахара, а также улучшить работу желудочно-кишечного тракта с пониженной секрецией желудка.

К тому же зеленая редька по сравнению с черной и белой мягче действует на желудочно-кишечный тракт, ведь содержит меньше фитоницидов. Самый известный сорт этого вида - "Маргеланская", которую сеют ранней весной, а созревает такая редька за 50-70 дней.