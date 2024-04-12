Яка редька найкорисніша і коли її можна їсти

Користь редьки

Насамперед цей овоч - чудовий низькокалорійний перекус. Одна чашка нарізаної редьки містить лише 19 калорій.

Крім цього, редька - хороше джерело рибофлавіну, вітаміну В6, кальцію, магнію, міді, марганцю, фолату і калію, а також клітковини, яка допомагає підтримувати здорову вагу.

Також в редьці міститься вітамін С, який відновлює тканини та кровоносні судини, робить кістки міцними і покращує імунітет - саме тому цей овоч особливо корисний взимку і навесні, коли вітамінів ще замало.

Сіють редьку наприкінці літа, щоб зібрати врожай до зими, та навесні - залежно від сорту, редька достигає від декількох тижнів до декількох місяців.

Редька - корисний низькокалорійний овоч (ілюстрація: Freepik)

Різновиди редьки можуть допомогти очистити нирки та сечовидільну систему, зменшити запалення. Крім цього, редька регулює кров'яний тиск та може запобігти респіраторним проблемам, таким як астма або бронхіт.

Допомагає цей овоч і при такій проблемі, як втрата апетиту та заспокоює подразнену шкіру, знімаючи висипання та сухість - завдяки антиоксидантним сполукам та, відповідно, антибактеріальним, протигрибковим та детоксикаційним властивостям.

Проте, при проблемах з щитовидною залозою, виразках дванадцятипалої кишки і шлунка, а також при гострих захворюваннях печінки і жовчного міхура краще уникати споживання редьки через її кислотність і обов'язково проконсультуватися з лікарем щодо збалансованого здорового раціону.

Найкорисніші сорти редьки

Хоча кожний сорт редьки корисний, серед найкращих виділяють такі види:

Біла редька

Біла редька багата на такі поживні речовини, які зміцнюють імунну систему - вітамін С, калій та магній.

Вітамін С відомий своєю здатністю боротися з інфекціями, збільшуючи вироблення білих кров'яних тілець. Біла редька також містить вітаміни А, В6 і Е, а також цинк і селен, які підтримують здоров'я імунної системи.

Антиоксиданти, що містяться в білій редьці, борються із запаленням і стресом, та захищають організм від пошкоджень, які можуть спричинити довготривалі захворювання.

До того ж біла редька є хорошим джерелом кальцію, забезпечуючи 3% рекомендованої добової норми на 100 грамів. Серед ранніх сортів - "Вайт брекфест", який сіють навесні та, якщо хочуть зібрати врожай восени, в середині серпня. Інший корисний сорт - "Дайкон".

Чорна редька

Чорна редька - потужний детоксикант. Вона допомагає виводити токсини і відходи з організму, тим самим сприяючи очищенню печінки і нирок. Глюкозинолати, присутні в чорній редьці, допомагають регулювати вироблення жовчі, полегшуючи таким чином травлення і виведення токсинів.

Крім того, харчові волокна чорної редьки сприяють здоров'ю травлення, покращуючи обмін речовин. Один з ранніх сортів чорної редьки, який висівають з початку травня, а збирати можна вже влітку - "Ронд де Івер".

Чорна редька виводить токсини (ілюстрація: Freepik)

Зелена редька

Зелена редька за своїми властивостями подібна до чорної, однак має м'якіший смак, крім того, відрізняється кольором м'якоті і шкірки.

Цей різновид редьки, окрім того, що допомагає при застудах і покращує імунітет завдяки вітаміну С, допомагає стабілізувати рівень цукру, а також покращити роботу шлунково-кишкового тракту зі зниженою секрецією шлунка.

До того ж зелена редька, в порівнянні з чорною і білою, м'якше діє на шлунково-кишковий тракт, адже містить менше фітоніцидів. Найвідоміший сорт цього виду - "Маргеланська", яку сіють ранньою весною, а достигає така редька за 50-70 днів.