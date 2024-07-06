Какая проблема с кожей лица может возникнуть у женщин во время беременности

У беременных летом может возникать гиперпигментация кожи. Речь идет о мелазме, которая может возникать примерно у 70% беременных.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что известно

Мелазма, которую иногда называют "маской беременности", очень часто возникает во время беременности. Гиперпигментация или темное изменение цвета кожи может возникнуть где угодно на лице, но часто включает пятна на лбу, щеках и над верхней губой.

Гинеколог Кристина Гревес рассказала, что иногда это можно спутать с другими заболеваниями кожи. Важно помнить, что диагноз может поставить только дерматолог с помощью специального устройства.

Хорошая новость заключается в том, что, кроме изменения цвета, мелазма не опасна и не вызывает других симптомов. Нет боли, дискомфорта, зуда или воспаления. Однако вы можете чувствовать себя неуверенно.

Что вызывает мелазму

Темные пятна на коже вызваны увеличением меланина, отвечающего за обеспечение пигмента вашей кожи.

Существует ряд различных факторов, вызывающих потемнение кожи, например гормональные изменения, влияние солнца, генетика, лекарства или другие заболевания, такие как проблемы со щитовидной железой.

Поскольку это очень часто встречается во время беременности и чаще встречается у женщин, чем у мужчин, гормоны часто являются триггером. Уровень гормонов повышается во время беременности, вызывая более высокий кровоток и выработку жира.

Поскольку УФ-лучи являются очень распространенным триггером мелазмы, защита от солнца обычно является одной из первых вещей, на которые следует обратить внимание.

Можно ли предотвратить

Уменьшить риск появления мелазмы можно, если придерживаться трех рекомендаций:

защищать лицо и открытые участки тела перед выходом на открытое солнце. Использовать для этого шляпы и противосолнцезащитные средства с SPF

избегать пребывания на открытом солнце, особенно в часы его пиковой активности

повысить в рационе количество продуктов, богатых антиоксидантами. Наибольшее количество содержат ягоды, цитрусовые, а также спаржа, чернослив, шоколад и зеленый чай.

К тому же мелазма считается хронической болезнью, то есть может вернуться. Очередная смена лекарства, беременность или просто наслаждение летним солнцем могут привести к рецидиву.