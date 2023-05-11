Прыщей не будет: вот какие привычки заметно улучшат состояние кожи

Чтобы помочь вашей коже стать безупречной и красивой, следует соблюдать привычки, которые позволят избежать возникновения морщин и прыщей. Важно, что правила необходимо соблюдать каждый день.

Об этом сообщила косметолог Ольга Титова в Instagram .

Умывайтесь один раз в день

По словам эксперта, чем меньше обезжиривать кожу, тем больше сохраняется целостность ее защитного барьера.

В результате, если барьер кожи будет в порядке, то будет меньше прыщей. Поэтому утром достаточно убрать лишний жир: промокнуть лицо бумажными салфетками и протереть кожу тоником или минеральной водой.

А уже вечером умыться всеми мягкими очистительными средствами.

Замените сладости на орешки

Специалист говорит, что избыток сахара ускоряет синтез андрогенов - мужских гормонов, способствующих появлению прыщей. К тому же сахар усложняет жизнь бактериям кишечника, которые провоцируют воспалительные процессы, как внутри, так и снаружи.

Важно помнить, что орехи и семена очень полезны для кожи и предотвращают появление прыщей. Из-за содержания жирных кислот, они укрепляют защитный барьер кожи, а также насыщают ее микроэлементами, прежде всего цинком, улучшающим состояние при акне.

Ешьте больше клетчатки

Эксперт отметила, что состояние кишечника влияет на состояние кожи.

"Если плохо кишечнику и его бактериям, то с большой вероятностью кожа будет выглядеть грустно: появляются сыпь и раздражение", - говорится в сообщении.

Поэтому следует есть много клетчатки, которая не будет вредить бактериям. Ее много в овощах, фруктах, зеленых орехах и бобовых.