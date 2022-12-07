Кто придумал дарить подарки на Новый год и Рождество: интересные факты о праздниках

Традиция дарить подарки на Рождество, день Святого Николая и Новый год существует несколько тысяч лет. Этот обычай существовал еще в древнем Египте - подарки дарили в дни зимнего солнцестояния.

Что известно о традиции класть подарки под елку - читайте в материале Styler.

Когда начали дарить подарки

Одной версии по поводу традиции дарить подарки не существует, и этот обычай приписывают сразу нескольким историческим периодам и народам. Известны также факты о подношении даров со времен древних цивилизаций.

К примеру, в Вавилоне в зимний период почитали бога Таммуза и совершали обряд возложения даров по высокие деревья.

В Древнем Риме был праздник Сатурналии, который по своим описаниям был похож на празднование Нового года. Его отмечали в честь окончания сбора урожая - в декабре, в канун дня зимнего солнцестояния.

Праздник длился несколько дней, и граждане не учились, не работали, отменялись государственные дела и даже казни. Кроме того, была традиция подношения даров - богачи дарили друг другу драгоценности и раздавали мелкие подарки беднякам.

Древние римляне дарили друг другу подарки, сделанные своими руками, фрукты, ветки деревьев. Самые щедрые подарки дарили философам и ученым - их особо почитали в то время.

В день зимнего солнцестояния обменивались подарками и викинги.

Отсчет нового года с 1 января ввел римский император Юлий Цезарь - в 46 году до н. э. Древние римляне в этот день приносили жертвоприношения Янусу.

А вот дарить подарки именно на Рождество связывают с христианством - по библейской легенде, в ночь рождения Иисуса Христа волхвы принесли к дому его родителей дары - золото, ладан и смирну.

Кто дарит подарки?

Во многих культурах подарки приносит Святой Николай. В США и еще нескольких странах - Санта-Клаус. А вот Дед Мороз существует только в России и нескольких странах постсоветского пространства.

В Германии, Венгрии, Швейцарии, Чехии и Лихтенштейне подарки приносит Кристкинд - это молодая девушка в образе ангела, которой дети пишут письма.

В Италии существует собственный персонаж - Бефана. Это женщина, которая летает на метле, а на Рождество спускается по дымоходу, чтобы оставить подарок.

В Испании есть своя легенда о подарках - о Трех Королях. Дети пишут им письма о своих пожеланиях, и они приходят в ночь на Рождество с подарками. Обычно это сладости, которые оставляют в ботинке возле окна.

Что было принято дарить и где оставляли подарки

С древних времен основными подарками были сладости, яблоки, выпечка, а также мелкие подарки - лента, шкатулка, ремень, заколка, игрушка. Долгое время подарки было принято оставлять в башмаке у окна или возле камина. А потом на камин стали вешать чулки.

Со временем подарки стали объемнее и дороже, поэтому в чулки и башмаки они помещаться перестали. Их стали просто оставлять просто под елкой.

В Великобритании, Шотландии долгое время существовал обычай вешать подарки на елку - так делала королева Виктория. Но ветки елок ломались от подарков, поэтому их со временем также стали оставлять на полу.