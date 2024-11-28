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Где купить праздничную елку в Киеве: адреса официальных базаров в разных районах (список)

Четверг 28 ноября 2024 15:14
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Где купить праздничную елку в Киеве: адреса официальных базаров в разных районах (список) Елочные базары в Киеве начнут работать с 5 декабря (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Официальные елочные ярмарки (базары) будут открываться в Киеве постепенно с 5 декабря 2024 года. Купить праздничные деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств, киевляне и гости столицы смогут до 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

Содержание

Работа официальных елочных площадок в Киеве

    Директор департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков сообщил, что официальные елочные ярмарки в Киеве будут открываться с 5 декабря и работать до 31 декабря текущего года.

    "Покупая елку на официальной площадке, вы не только получаете качественное дерево, но и вносите вклад в развитие города, ведь уплаченные налоги направляются в бюджет столицы", - подчеркнул он и пригласил граждан "выбрать праздничное дерево, которое наполнит дом радостью и теплом в новогодние дни".

    Костиков добавил, что покупка елок на официальных площадках важна:

    • для прозрачности процесса
    • для сохранения природных ресурсов
    • для борьбы с нелегальной вырубкой лесов

    В КГГА уточнили, что продажу "официальных" елок будут осуществлять коммунальные предприятия, подчиненные департаменту промышленности и развития предпринимательства.

    Где купить елку в Голосеевском районе

    В Голосеевском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

    • пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича
    • улица Самойла Кошки, 5
    • улица Степана Рудницкого, 6-А
    • улица Васильковская, 8
    • переулок Руслана Лужевского, 1 (две локации)
    • улица Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2")
    • проспект Академика Глушкова, 16-16/7
    • проспект Академика Глушкова, 31-А
    • улица Метрологичная, 19
    • улица Академика Заболотного, 48-А - две локации (напротив торговой площадки "Феофанівський")
    • улица Феодосийская, Днепровское шоссе
    • улица Кольцевая дорога, 1 (заезд в ТЦ "Республіка")

    Где купить елку в Дарницком районе

    В Дарницком районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

      • улица Архитектора Вербицкого, 16
      • улица Братства тарасовцев, 9
      • улица Елизаветы Чавдар, 1
      • улица Елизаветы Чавдар, 13
      • улица Здолбуновская, 2
      • улица Михаила Драгоманова, 14
      • улица Олены Пчилки, 2
      • пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой)
      • улица Срибнокильская, 13
      • улица Ялтинская, 5-А
      • улица Ялтинская, 5-Б
      • пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
      • улица Александра Мишуги, 2
      • пересечение улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко
      • пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
      • проспект Петра Григоренко, 26
      • проспект Петра Григоренко, 41-43
      • улица Срибнокильская, 5-Б (съезд с проспекта Петра Григоренко на проспект Николая Бажана - станция метро "Позняки")
      • Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус")
      • улица Александра Мишуги, 4
      • улица Заречная, 1
      • улица Днепровская Набережная, 18 (съезд с Днепровской набережной и проспекта Николая Бажана - станция метро "Осокорки")

      Где купить елку в Деснянском районе

      В Деснянском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

        • улица Рональда Рейгана, 4
        • улица Рональда Рейгана, 8
        • проспект Червоной Калины, 15
        • проспект Червоной Калины, 26
        • проспект Червоной Калины, 44
        • проспект Червоной Калины, 60/10
        • проспект Червоной Калины, 95-97
        • улица Электротехническая, 2
        • улица Электротехническая, 4
        • улица Милютенко, 34 (распределительная полоса)
        • станция метро "Лесная" (улица Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
        • станция метро "Черниговская"

        Где купить елку в Днепровском районе

        В Днепровском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

          • бульвар Игоря Шамо, 2/7
          • улица Андрея Малышко, 4-А
          • улица Ивана Миколайчука, 9
          • улица Миропольская, 25
          • улица Радужная, 4
          • улица Юрия Шумского, 1
          • проспект Павла Тычины, 7
          • проспект Соборности, 2/1
          • пересечение улицы Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо
          • пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича
          • пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича

          Где купить елку в Оболонском районе

          В Оболонском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

            • улица Днепроводская, 1
            • улица Зои Гайдай, 2
            • площадь Петропавловская, 2
            • проспект Владимира Ивасюка, 27-Б
            • проспект Владимира Ивасюка, 46
            • улица Семена Скляренко, 17
            • улица Ярослава Ивашкевича, 6/8А
            • проспект Оболонский, 1-Б
            • проспект Оболонский, 52-А
            • проспект Оболонский, 45/28
            • улица Петра Калнышевского, 2
            • улица Героев Днепра, 30
            • улица Героев Днепра, 32
            • улица Героев Днепра, 41
            • улица Иорданская, 17
            • улица Героев полка "Азов", 3
            • улица Героев полка "Азов", 12
            • улица Героев полка "Азов", 34
            • улица Александра Архипенко, 6-А
            • площадь Оболонская, 6 (две локации)
            • проспект Литовский, 2
            • проспект Маршала Рокоссовского, 3/4

            Где купить елку в Печерском районе

            В Печерском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

              • бульвар Николая Михновского, 25
              • бульвар Николая Михновского, 30/1
              • улица Большая Васильковская, 107
              • улица Шота Руставели, 16 (в пределах заведения "Milk Bar")

              Где купить елку в Подольском районе

              В Подольском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

                  • улица Верхний Вал, 16 (три локации)
                  • угол улиц Верхний Вал и Житнеторжская (локация №4)
                  • Вышгородская улица, 21/6
                  • улица Ивана Выговского, 18
                  • улица Светлицкого, 23
                  • улица Светлицкого, 30/20
                  • проспект Василия Порика, 13
                  • проспект Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ")
                  • проспект Европейского Союза, 37
                  • проспект Европейского Союза, 45-А
                  • проспект Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент")
                  • проспект Европейского Союза, 66
                  • проспект Свободы, 2
                  • проспект Свободы, 28
                  • проспект Георгия Гонгадзе, 20
                  • улица Нижний Вал, 15 (распределительная полоса напротив автостанции)
                  • угол улиц Межигорская и Верхний Вал (распределительная полоса)

                  Где купить елку в Святошинском районе

                  В Святошинском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

                    • проспект Берестейский, 117
                    • проспект Леся Курбаса, 8
                    • проспект Академика Палладина, 24
                    • Святошинская площадь, 1
                    • бульвар Николая Руденко, 7
                    • бульвар Николая Руденко, 13
                    • бульвар Николая Руденко, 14
                    • бульвар Николая Руденко, 15
                    • бульвар Жюля Верна, 6/10
                    • улица Василия Кучера, 5
                    • улица Симиренко, 17
                    • улица Зодчих, 46
                    • улица Зодчих, 56
                    • улица Зодчих, 62
                    • улица Зодчих, 70
                    • улица Тулузы, 2/58
                    • улица Якуба Коласа, 23
                    • улица Чернобыльская, 20
                    • улица Ирпенская, 76 - 80
                    • улица Подлесная, 1
                    • улица Академика Булаховского, 30
                    • улица Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса)
                    • улица Семьи Стешенко, 7
                    • улица Василия Стуса, 20

                    Где купить елку в Соломенском районе

                    В Соломенском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

                      • улица Соломенская, 33
                      • улица Соломенская, 39
                      • улица Борщаговская, 154-А (ТЦ "Аркадія")
                      • улица Академика Шалимова, 37
                      • бульвар Чоколовский, 1
                      • бульвар Чоколовский, 19 - 21
                      • бульвар Чоколовский, 20
                      • бульвар Чоколовский, 24
                      • проспект Отрадный, 15/45
                      • проспект Воздушных Сил, 18/2

                      Где купить елку в Шевченковском районе

                      В Шевченковском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:

                      • улица Юрия Ильенко, 1
                      • улица Даниила Щербаковского, 56
                      • угол улиц Игоря Турчина и Мрии
                      • улица Парково-Сырецкая, 10
                      • улица Ольжича, 14
                      • улица Елена Телиги, 31/1
                      • улица Щусева, 5
                      • угол улиц Олены Телиги и Щусева
                      • улица Дорогожицкая, 13/14

                      Напомним, ранее мы рассказывали, какие цены на елки в Украине в 2024 году и как проверить, что елку продают легально.

                      Читайте также, что известно о главной елке Украины в Киеве и организации массовых мероприятий в столице во время рождественских и новогодних праздников.

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