Где купить праздничную елку в Киеве: адреса официальных базаров в разных районах (список)
Официальные елочные ярмарки (базары) будут открываться в Киеве постепенно с 5 декабря 2024 года. Купить праздничные деревья, выращенные на специальных плантациях лесных хозяйств, киевляне и гости столицы смогут до 31 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.
Содержание
- Работа официальных елочных площадок в Киеве
- Где купить елку в Голосеевском районе
- Где купить елку в Дарницком районе
- Где купить елку в Деснянском районе
- Где купить елку в Днепровском районе
- Где купить елку в Оболонском районе
- Где купить елку в Печерском районе
- Где купить елку в Подольском районе
- Где купить елку в Святошинском районе
- Где купить елку в Соломенском районе
- Где купить елку в Шевченковском районе
Работа официальных елочных площадок в Киеве
Директор департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА Владимир Костиков сообщил, что официальные елочные ярмарки в Киеве будут открываться с 5 декабря и работать до 31 декабря текущего года.
"Покупая елку на официальной площадке, вы не только получаете качественное дерево, но и вносите вклад в развитие города, ведь уплаченные налоги направляются в бюджет столицы", - подчеркнул он и пригласил граждан "выбрать праздничное дерево, которое наполнит дом радостью и теплом в новогодние дни".
Костиков добавил, что покупка елок на официальных площадках важна:
- для прозрачности процесса
- для сохранения природных ресурсов
- для борьбы с нелегальной вырубкой лесов
В КГГА уточнили, что продажу "официальных" елок будут осуществлять коммунальные предприятия, подчиненные департаменту промышленности и развития предпринимательства.
Где купить елку в Голосеевском районе
В Голосеевском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:
- пересечение улиц Владимиро-Лыбидской и Антоновича
- улица Самойла Кошки, 5
- улица Степана Рудницкого, 6-А
- улица Васильковская, 8
- переулок Руслана Лужевского, 1 (две локации)
- улица Лятошинского, 14 (возле рыночного комплекса "Теремки-2")
- проспект Академика Глушкова, 16-16/7
- проспект Академика Глушкова, 31-А
- улица Метрологичная, 19
- улица Академика Заболотного, 48-А - две локации (напротив торговой площадки "Феофанівський")
- улица Феодосийская, Днепровское шоссе
- улица Кольцевая дорога, 1 (заезд в ТЦ "Республіка")
Где купить елку в Дарницком районе
В Дарницком районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:
- улица Архитектора Вербицкого, 16
- улица Братства тарасовцев, 9
- улица Елизаветы Чавдар, 1
- улица Елизаветы Чавдар, 13
- улица Здолбуновская, 2
- улица Михаила Драгоманова, 14
- улица Олены Пчилки, 2
- пересечение улиц Тростянецкой и Архитектора Вербицкого (возле улицы Тростянецкой)
- улица Срибнокильская, 13
- улица Ялтинская, 5-А
- улица Ялтинская, 5-Б
- пересечение улиц Ревуцкого и Вишняковской
- улица Александра Мишуги, 2
- пересечение улицы Анны Ахматовой и проспекта Петра Григоренко
- пересечение улиц Урловской и Анны Ахматовой
- проспект Петра Григоренко, 26
- проспект Петра Григоренко, 41-43
- улица Срибнокильская, 5-Б (съезд с проспекта Петра Григоренко на проспект Николая Бажана - станция метро "Позняки")
- Днепровская набережная, 17-А (возле ТЦ "Новус")
- улица Александра Мишуги, 4
- улица Заречная, 1
- улица Днепровская Набережная, 18 (съезд с Днепровской набережной и проспекта Николая Бажана - станция метро "Осокорки")
Где купить елку в Деснянском районе
В Деснянском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:
- улица Рональда Рейгана, 4
- улица Рональда Рейгана, 8
- проспект Червоной Калины, 15
- проспект Червоной Калины, 26
- проспект Червоной Калины, 44
- проспект Червоной Калины, 60/10
- проспект Червоной Калины, 95-97
- улица Электротехническая, 2
- улица Электротехническая, 4
- улица Милютенко, 34 (распределительная полоса)
- станция метро "Лесная" (улица Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
- станция метро "Черниговская"
Где купить елку в Днепровском районе
В Днепровском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:
- бульвар Игоря Шамо, 2/7
- улица Андрея Малышко, 4-А
- улица Ивана Миколайчука, 9
- улица Миропольская, 25
- улица Радужная, 4
- улица Юрия Шумского, 1
- проспект Павла Тычины, 7
- проспект Соборности, 2/1
- пересечение улицы Энтузиастов, 37 и бульвара Игоря Шамо
- пересечение улиц Сулеймана Стальского и Остафия Дашкевича
- пересечение улиц Ивана Микитенко и Остафия Дашкевича
Где купить елку в Оболонском районе
В Оболонском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:
- улица Днепроводская, 1
- улица Зои Гайдай, 2
- площадь Петропавловская, 2
- проспект Владимира Ивасюка, 27-Б
- проспект Владимира Ивасюка, 46
- улица Семена Скляренко, 17
- улица Ярослава Ивашкевича, 6/8А
- проспект Оболонский, 1-Б
- проспект Оболонский, 52-А
- проспект Оболонский, 45/28
- улица Петра Калнышевского, 2
- улица Героев Днепра, 30
- улица Героев Днепра, 32
- улица Героев Днепра, 41
- улица Иорданская, 17
- улица Героев полка "Азов", 3
- улица Героев полка "Азов", 12
- улица Героев полка "Азов", 34
- улица Александра Архипенко, 6-А
- площадь Оболонская, 6 (две локации)
- проспект Литовский, 2
- проспект Маршала Рокоссовского, 3/4
Где купить елку в Печерском районе
В Печерском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:
- бульвар Николая Михновского, 25
- бульвар Николая Михновского, 30/1
- улица Большая Васильковская, 107
- улица Шота Руставели, 16 (в пределах заведения "Milk Bar")
Где купить елку в Подольском районе
В Подольском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:
- улица Верхний Вал, 16 (три локации)
- угол улиц Верхний Вал и Житнеторжская (локация №4)
- Вышгородская улица, 21/6
- улица Ивана Выговского, 18
- улица Светлицкого, 23
- улица Светлицкого, 30/20
- проспект Василия Порика, 13
- проспект Европейского Союза, 12-А (возле магазина "АТБ")
- проспект Европейского Союза, 37
- проспект Европейского Союза, 45-А
- проспект Европейского Союза, 58 (ТЦ "Орнамент")
- проспект Европейского Союза, 66
- проспект Свободы, 2
- проспект Свободы, 28
- проспект Георгия Гонгадзе, 20
- улица Нижний Вал, 15 (распределительная полоса напротив автостанции)
- угол улиц Межигорская и Верхний Вал (распределительная полоса)
Где купить елку в Святошинском районе
В Святошинском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:
- проспект Берестейский, 117
- проспект Леся Курбаса, 8
- проспект Академика Палладина, 24
- Святошинская площадь, 1
- бульвар Николая Руденко, 7
- бульвар Николая Руденко, 13
- бульвар Николая Руденко, 14
- бульвар Николая Руденко, 15
- бульвар Жюля Верна, 6/10
- улица Василия Кучера, 5
- улица Симиренко, 17
- улица Зодчих, 46
- улица Зодчих, 56
- улица Зодчих, 62
- улица Зодчих, 70
- улица Тулузы, 2/58
- улица Якуба Коласа, 23
- улица Чернобыльская, 20
- улица Ирпенская, 76 - 80
- улица Подлесная, 1
- улица Академика Булаховского, 30
- улица Академика Ефремова, 8 (распределительная полоса)
- улица Семьи Стешенко, 7
- улица Василия Стуса, 20
Где купить елку в Соломенском районе
В Соломенском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:
- улица Соломенская, 33
- улица Соломенская, 39
- улица Борщаговская, 154-А (ТЦ "Аркадія")
- улица Академика Шалимова, 37
- бульвар Чоколовский, 1
- бульвар Чоколовский, 19 - 21
- бульвар Чоколовский, 20
- бульвар Чоколовский, 24
- проспект Отрадный, 15/45
- проспект Воздушных Сил, 18/2
Где купить елку в Шевченковском районе
В Шевченковском районе Киева локации официальных елочных площадок таковы:
- улица Юрия Ильенко, 1
- улица Даниила Щербаковского, 56
- угол улиц Игоря Турчина и Мрии
- улица Парково-Сырецкая, 10
- улица Ольжича, 14
- улица Елена Телиги, 31/1
- улица Щусева, 5
- угол улиц Олены Телиги и Щусева
- улица Дорогожицкая, 13/14
Напомним, ранее мы рассказывали, какие цены на елки в Украине в 2024 году и как проверить, что елку продают легально.
Читайте также, что известно о главной елке Украины в Киеве и организации массовых мероприятий в столице во время рождественских и новогодних праздников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.