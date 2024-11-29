Во Львове установят главную елку: как она будет выглядеть и когда зажгут
Главную елку Львова установят на площади перед Оперным театром. Ее огни планируют торжественно засветить в канун Дня святого Николая, 5 декабря.
Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Львовский городской совет.
Торжественно засветят центральную елку во Львов 5 декабря в 18:00. Событие будут сопровождать муниципальный хор "Гомон" и общая коляда.
Площадь перед Оперным театром украсит новогодняя елка высотой 16 метров, которую подарит городу семья Ярослава и Анны Подворных из села Бирки. Этой елке около 20 лет. Когда-то ее маленький сломанный саженец случайно нашла Анна, и благодаря заботе мужа и внука деревце выросло в настоящую красавицу. Теперь, когда елка уже не помещается во двор, семья решила передать ее Львову.
Как украсят елку
В горсовете рассказывают, что в этом году для декора используют старую иллюминацию, приобретенную в 2018 году. Верхушку украсит противотанковый "еж", созданный в 2022 году, как символ стойкости и несокрушимости. В то же время городской бюджет на установку елки тратить не будут.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что киевские власти согласовали установку главной елки на Софийской площади. Традиционно праздничное дерево должны засветить в День святого Николая, 6 декабря. В этом году елка будет белой с голубыми гирляндами, символизирующими новую жизнь и чистое небо над страной. Ее высота будет составлять до 15 метров. На праздничной локации планируется обустроить фотозоны с сердечками, которые можно будет получить за донат в поддержку ВСУ. Для этого будут размещены специальные QR-коды.
Также мы писали, что в Украине начали установку главных новогодних елок к Рождеству и Новому году. Однако ряд регионов решили воздержаться от массовых празднований и праздничного оформления. Среди них – Кропивницкий, Черкассы, Чернигов, Винница и Житомир.
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