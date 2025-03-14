Как освободить хранилище Google, не потеряв важные данные: простые способы

Слишком много данных на Google Drive может замедлять работу и мешать вам эффективно пользоваться облачным хранилищем. Однако существуют способы освободить место без страха потерять важные файлы.

О том, как очистить хранилище Google, не рискуя потерять нужную информацию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт Technology Personalized , который специализируется на технологической тематике.

Очистите свой почтовый ящик в Gmail

Каждую неделю в нашем Gmail накапливается множество ненужных писем. Это письма от сервисов, которыми мы больше не пользуемся, или рекламные рассылки, которые нам не нужны. Отписка от этих ненужных рассылок и удаление писем - это лучший способ очистить почту.

Для начала нужно найти письма, которые постоянно заполняют ваш ящик. Откройте аккаунт Gmail в браузере на ПК и посмотрите на первую страницу. Вы увидите много писем, которые вам не нужны. Игнорируйте письма от банков, работы, друзей и другие важные письма.

После того как вы исключите важные, на первой странице останется много других сообщений. Определите письма от сервисов, на которые вы не помните, что подписывались, от тех, которыми больше не пользуетесь, рекламных и т. д.

Откройте письмо, которое вам не нужно; если оно от сервиса или компании, там будет кнопка "Отписаться" рядом с адресом отправителя в верхней части письма.

Теперь скопируйте адрес отправителя этого письма и вставьте его в поисковую строку Gmail. Вы увидите все письма, полученные с этого адреса. Нажмите на флажок "Выбрать все" и затем на иконку корзины, чтобы удалить их все.

Повторяйте процесс, пока не откажетесь от всех ненужных рассылок и не удалите соответствующие письма. Это освободит немного места и предотвратит дальнейшее заполнение ящика.

Как очистить почтовый ящик в Gmail (фото: Technology Personalized)

Удалите письма с большими вложениями, которые вам больше не нужны

Мы часто получаем письма с вложениями, такими как PDF-файлы, изображения и т. д. Найдите те, которые содержат большие вложения, и вручную удалите, которые вам больше не нужны. Это сразу освободит место.

Нажмите на иконку фильтра в поисковой строке. В параметрах фильтрации установите галочку рядом с "Есть вложения". Установите размер на 10 МБ или выберите другой, который вам кажется достаточно большим для удаления, и нажмите "Поиск".

Письма с вложениями, превышающими указанный вами размер, появятся в списке. Просмотрите их и удалите ненужные.

Удалите письма с большими вложениями (фото: Technology Personalized)

Очистите папки "Спам" и "Корзина"

Многие рекламные письма автоматически попадают в папку "Спам" из-за сертификаций безопасности IP-адресов. Нажмите на эту папку в боковой панели и удалите все письма из нее. Затем перейдите в папку "Корзина", где вы найдете все удаленные письма. Нажмите "Очистить корзину", чтобы удалить все письма сразу.

После очистки корзины вы заметите значительное изменение в объеме пространства в Google.

Очистите папки "Спам" и "Корзина" (фото: Technology Personalized)

Удалите ненужные файлы в Google Drive

Файл, который когда-то был необходим, сегодня может быть уже не нужен. Откройте Google Drive и найдите файлы, которые вам не нужны.

Когда вы найдете ненужные, кликните по ним правой кнопкой мыши и выберите "Переместить в корзину" или нажмите кнопку "Delete" на клавиатуре. Затем нажмите на корзину в боковой панели и очистите ее, чтобы навсегда удалить файлы.

Проверьте, удалите и переместите большие файлы на Google Drive

Google Drive содержит большие файлы, которые могут быть как ненужными, так и важными для нас. Большинство из них - это резервные копии, которые мы загружали для хранения и доступа к ним в любое время. Нажмите на раздел "Хранилище" в боковой панели. Вы увидите все файлы на вашем диске с их размерами рядом, отсортированные по возрастанию.

Теперь пройдитесь по всем большим файлам и посмотрите, нужны ли они вам. Если они вам не нужны, удалите их навсегда. Если они важны и вы хотите сохранить их на своем диске как резервную копию, скачайте эти файлы и загрузите в Google Drive своего дополнительного почтового ящика.

Затем поделитесь этими файлами с основным почтовым ящиком, чтобы иметь возможность получить к ним доступ в любое время, используя опцию "Поделились со мной". Таким образом, вам не придется удалять важные файлы или жертвовать пространством на основном диске.

Переместите большие файлы на Google Drive (фото: Technology Personalized)

Удалите старые резервные копии на Google Drive

Google Drive хранит резервные копии из WhatsApp (если включена эта функция), а также из других сервисов. Эти копии создаются ежедневно или еженедельно, в зависимости от того, что мы выбрали при настройке. На вашем диске могут быть старые резервные копии, которые занимают место. Перейдите в раздел Хранилище на Google Drive и выберите "Резервные копии".

Вы увидите все эти копии, связанные с различными сервисами, которые вы активировали. Оставьте только последние, а старые удалите, чтобы освободить место на диске.

Будьте осторожны с резервными копиями, так как удаление старых файлов, которые не обновлялись, может привести к потере всего, что связано с этим приложением или сервисом.

Удалите старые резервные копии на Google Drive (фото: Technology Personalized)

Удалите ненужные изображения и видео

Фотографии, которые мы делаем на наших устройствах, могут быть синхронизированы с приложением Google Фото. Если эта функция включена, каждое изображение и видео автоматически загружается в ваш Google-аккаунт через приложение Фото. Это занимает много места.

Чтобы освободить место, вам нужно вручную просмотреть все фотографии и видео и удалить те, которые занимают лишнее пространство. Нажмите на папку Корзина, затем "Очистить корзину", чтобы удалить их навсегда.

Удалите ненужные изображения и видео (фото: Technology Personalized)

Переместите старые фотографии и видео на дополнительный диск

Просматривая приложение Google Фото, вы найдете множество старых фотографий и видео. Вам могут понадобиться эти материалы для сохранения воспоминаний. Чтобы сэкономить место на основном Google-аккаунте, вы можете скачать их и загрузить на дополнительный почтовый ящик Google Drive.

После успешного перемещения, удалите эти файлы из Google Фото основного аккаунта.

Удалите ненужные Google Docs

Когда мы создаем документы в Google Docs, Sheets, Slides или Forms, они автоматически сохраняются на Google Drive. Эти документы можно легко найти.

Откройте Google Docs в браузере и войдите в свой Gmail-аккаунт. По умолчанию вам будут показаны все документы. Найдите ненужные файлы и удалите их.

Повторите то же самое с документами в Sheets, Slides и Forms. Затем перейдите в Google Drive и очистите корзину, чтобы удалить их навсегда.

Удалите ненужные Google Docs (фото: Technology Personalized)

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