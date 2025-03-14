Як звільнити сховище Google, не втративши важливі дані: прості способи

Занадто багато даних на Google Drive може уповільнювати роботу і заважати вам ефективно користуватися хмарним сховищем. Однак існують способи звільнити місце без страху втратити важливі файли.

Про те, як очистити сховище Google, не ризикуючи втратити потрібну інформацію, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт Technology Personalized , який спеціалізується на технологічній тематиці.

Очистіть свою поштову скриньку в Gmail

Щотижня в нашому Gmail накопичується безліч непотрібних листів. Це листи від сервісів, якими ми більше не користуємося, або рекламні розсилки, які нам не потрібні. Відписка від цих непотрібних розсилок і видалення листів - це найкращий спосіб очистити пошту.

Для початку потрібно знайти листи, які постійно заповнюють вашу скриньку. Відкрийте акаунт Gmail у браузері на ПК і подивіться на першу сторінку. Ви побачите багато листів, які вам не потрібні. Ігноруйте листи від банків, роботи, друзів та інші важливі листи.

Після того як ви виключите важливі, на першій сторінці залишиться багато інших повідомлень. Визначте листи від сервісів, на які ви не пам'ятаєте, що підписувалися, від тих, якими більше не користуєтеся, рекламних тощо.

Відкрийте лист, який вам не потрібен; якщо він від сервісу або компанії, там буде кнопка "Відписатись" поруч з адресою відправника у верхній частині листа.

Тепер скопіюйте адресу відправника цього листа і вставте її в пошуковий рядок Gmail. Ви побачите всі листи, отримані з цієї адреси. Натисніть на прапорець "Вибрати всі" і потім на іконку кошика, щоб видалити їх усі.

Повторюйте процес, поки не відмовитеся від усіх непотрібних розсилок і не видалите відповідні листи. Це звільнить трохи місця і запобіжить подальшому заповненню скриньки.

Як очистити поштову скриньку в Gmail (фото: Technology Personalized)

Видаліть листи з великими вкладеннями, які вам більше не потрібні

Ми часто отримуємо листи з вкладеннями, такими як PDF-файли, зображення тощо. Знайдіть ті, які містять великі вкладення, і вручну видаліть ті, які вам більше не потрібні. Це відразу звільнить місце.

Натисніть на іконку фільтра в пошуковому рядку. У параметрах фільтрації встановіть галочку поруч із "Є вкладення". Встановіть розмір на 10 МБ або виберіть інший, який вам здається досить великим для видалення, і натисніть "Пошук".

Листи з вкладеннями, що перевищують зазначений вами розмір, з'являться у списку. Перегляньте їх і видаліть непотрібні.

Видаліть листи з великими вкладеннями (фото: Technology Personalized)

Очистіть папки "Спам" і "Кошик"

Багато рекламних листів автоматично потрапляють у папку "Спам" через сертифікацію безпеки IP-адрес. Натисніть на цю папку в бічній панелі та видаліть усі листи з неї. Потім перейдіть у папку "Кошик", де ви знайдете всі видалені листи. Натисніть "Очистити кошик", щоб видалити всі листи відразу.

Після очищення кошика ви помітите значну зміну в обсязі простору в Google.

Очистіть папки "Спам" і "Кошик" (фото: Technology Personalized)

Видаліть непотрібні файли в Google Drive

Файл, який колись був необхідний, сьогодні може бути вже не потрібен. Відкрийте Google Drive і знайдіть файли, які вам не потрібні.

Коли ви знайдете непотрібні, клацніть по них правою кнопкою миші та виберіть "Перемістити в кошик" або натисніть кнопку "Delete" на клавіатурі. Потім натисніть на кошик у бічній панелі та очистіть його, щоб назавжди видалити файли.

Перевірте, видаліть і перемістіть великі файли на Google Drive

Google Drive містить великі файли, які можуть бути як непотрібними, так і важливими для нас. Більшість із них - це резервні копії, які ми завантажували для зберігання та доступу до них у будь-який час. Натисніть на розділ "Сховище" в бічній панелі. Ви побачите всі файли на вашому диску з їхніми розмірами поруч, відсортовані за зростанням.

Тепер пройдіться по всіх великих файлах і подивіться, чи потрібні вони вам. Якщо вони вам не потрібні, видаліть їх назавжди. Якщо вони важливі і ви хочете зберегти їх на своєму диску як резервну копію, скачайте ці файли і завантажте в Google Drive своєї додаткової поштової скриньки.

Потім поділіться цими файлами з основною поштовою скринькою, щоб мати можливість отримати до них доступ у будь-який час, використовуючи опцію "Поділилися зі мною". Таким чином, вам не доведеться видаляти важливі файли або жертвувати простором на основному диску.

Перемістіть великі файли на Google Drive (фото: Technology Personalized)

Видаліть старі резервні копії на Google Drive

Google Drive зберігає резервні копії з WhatsApp (якщо ввімкнено цю функцію), а також з інших сервісів. Ці копії створюються щодня або щотижня, залежно від того, що ми вибрали під час налаштування. На вашому диску можуть бути старі резервні копії, які займають місце. Перейдіть у розділ Сховище на Google Drive і виберіть "Резервні копії".

Ви побачите всі ці копії, пов'язані з різними сервісами, які ви активували. Залиште тільки останні, а старі видаліть, щоб звільнити місце на диску.

Будьте обережні з резервними копіями, оскільки видалення старих файлів, які не оновлювалися, може призвести до втрати всього, що пов'язано з цим додатком або сервісом.

Видаліть старі резервні копії на Google Drive (фото: Technology Personalized)

Видаліть непотрібні зображення та відео

Фотографії, які ми робимо на наших пристроях, можуть бути синхронізовані з додатком Google Фото. Якщо цю функцію ввімкнено, кожне зображення та відео автоматично завантажується у ваш Google-акаунт через додаток Фото. Це займає багато місця.

Щоб звільнити місце, вам потрібно вручну переглянути всі фотографії та відео і видалити ті, які займають зайвий простір. Натисніть на папку Кошик, потім "Очистити кошик", щоб видалити їх назавжди.

Видаліть непотрібні зображення і відео (фото: Technology Personalized)

Перемістіть старі фотографії та відео на додатковий диск

Переглядаючи додаток Google Фото, ви знайдете безліч старих фотографій і відео. Вам можуть знадобитися ці матеріали для збереження спогадів. Щоб заощадити місце на основному Google-акаунті, ви можете скачати їх і завантажити на додаткову поштову скриньку Google Drive.

Після успішного переміщення, видаліть ці файли з Google Фото основного акаунта.

Видаліть непотрібні Google Docs

Коли ми створюємо документи в Google Docs, Sheets, Slides або Forms, вони автоматично зберігаються на Google Drive. Ці документи можна легко знайти.

Відкрийте Google Docs у браузері та увійдіть у свій Gmail-акаунт. За замовчуванням вам будуть показані всі документи. Знайдіть непотрібні файли та видаліть їх.

Повторіть те саме з документами в Sheets, Slides і Forms. Потім перейдіть у Google Drive і очистіть кошик, щоб видалити їх назавжди.

Видаліть непотрібні Google Docs (фото: Technology Personalized)

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