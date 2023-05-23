Как обычная соль может защитить от неприятностей: забытые старинные приметы

Соль от нечистой силы

Наши предки верили, что соль защищает от нечистой силы. И в селах старались насыпать ее перед входными дверями. Считалось, что буквально одной щепотки достаточно, чтобы в дом никакая нечисть даже не заглядывала.

И этот минерал не зря считается очень сильным энергетически. В нем соединены сразу две стихии - огня и воды, так как соль добывается путем выпаривания. А в воде соль может растворяться и этот нюанс часто используют во время различных магических ритуалов.

Соль еще называют источником жизненной энергии, она защищает от негатива и помогает вернуть благополучие в разных сферах жизни.

Защита от врагов

Если в вашем окружении есть враг и вам приходится часто с ним общаться, используйте соль. Зажмите немного в кулаке и постарайтесь незаметно высыпать на своего врага со словами: "Ко мне не подходи, обо мне забудь". Старайтесь, чтобы соль попала на человека, на его одежду или его обувь.

Если человек находится от вас на большом расстоянии, то нарисуйте его фантом на бумаге и насыпьте на него соль. Сдуйте ее и проговорите те же самые слова.

Привлечение успеха

Возьмите горсть соли в правую руку, а левой выливайте на нее воду. Ваша цель - полностью растворить соль. А потом проговорите на соленые капли на руке такие слова: "Как соль мне подвластна, так все подвластно будет. Успех меня не забудет". После - вымойте руки.

Соль для финансового достатка

Привлечь в дом деньги можно с помощью соли. Для этого на протяжении месяца (а лучше двух) нужно каждый новый приход денег отмечать солевым душем. Получили доход - положите деньги на блюдо и сверху немного присыпьте солью.

Если деньги пришли на карту, то в день, когда они были зачислены, насыпьте соль на банковскую карту. Через 7 минут нужно соль сдуть и сказать: "Обогатила! Деньги встретила, теперь всегда ждать буду".

Для мира в доме

Считается, что рассыпать соль в доме - к ссорам. Но есть и другая примета - поставьте солонку, наполненную до краев, в том месте, где чаще всего происходят ссоры. В разгар конфликта ее можно открыть и начать перебирать пальцами крупинки, приговаривая: "Все измельчится - соль будет".

Для успеха на работе

Перед обсуждением вашего повышения или других важных изменений на работе, возьмите в правую руку немного соли. А потом незаметно рассыпьте по пути на встречу.

Как правильно хранить соль

Чтобы соль стала вашим другом и помогала в важных делах, храните ее дома в красивой банке, новой и яркой солонке.

Можно даже сделать солонку самостоятельно и расписать ее любимыми цветами - считается, что так вы вкладываете в нее свою собственную энергетику.

Соль, которая хранится в красивой и новой посуде, будет более мощной и действенной.