Як звичайна сіль може захистити від неприємностей: забуті старовинні прикмети

Сіль від нечистої сили

Наші пращури вірили, що сіль захищає від нечистої сили. І в селах намагалися насипати її перед вхідними дверима. Вважалося, що буквально однієї щіпки достатньо, щоб у будинок ніяка погань навіть не заглядала.

І цей мінерал недаремно вважається дуже сильним енергетично. У ньому з'єднані відразу дві стихії - вогню та води, оскільки сіль видобувається шляхом випарювання. А у воді сіль може розчинятися, і цей нюанс часто використовують під час різних магічних ритуалів.

Сіль ще називають джерелом життєвої енергії, вона захищає від негативу та допомагає повернути благополуччя у різних сферах життя.

Захист від ворогів

Якщо у вашому оточенні є ворог і вам часто доводиться з ним спілкуватися, використовуйте сіль. Затисніть трохи в кулаку і постарайтеся непомітно висипати на свого ворога зі словами: "До мене не підходь, про мене забудь". Намагайтеся, щоб сіль потрапила на людину, на її одяг чи взуття.

Якщо людина знаходиться від вас на великій відстані, то намалюйте її фантом на папері та насипте сіль. Здуйте її та проговоріть ті самі слова.

Залучення успіху

Візьміть жменю солі праву руку, а лівої виливайте на неї воду. Ваша мета – повністю розчинити сіль. А потім проговоріть на солоні краплі на руці такі слова: "Як сіль мені підвладна, так все підвладно буде. Успіх мене не забуде". Після – вимийте руки.

Сіль для фінансового достатку

Залучити до будинку гроші можна за допомогою солі. Для цього протягом місяця (а краще двох) потрібно кожен новий прихід грошей відзначати сольовим душем. Отримали прибуток - покладіть гроші на блюдо і зверху трохи присипте сіллю.

Якщо гроші прийшли на картку, то в день, коли їх було зараховано, насипте сіль на банківську картку. Через 7 хвилин потрібно сіль здути й сказати: "Збагатила! Гроші зустріла, тепер завжди чекатиму".

Для миру у домі

Вважається, що розсипати сіль у будинку – до сварок. Але є й інша прикмета – поставте сільничку, наповнену до країв, у тому місці, де найчастіше відбуваються сварки. У розпал конфлікту її можна відкрити та почати перебирати пальцями крупинки, примовляючи: "Все подрібниться – сіль буде".

Для успіху на роботі

Перед обговоренням вашого підвищення або інших важливих змін на роботі візьміть у праву руку трохи солі. А потім непомітно розсипте дорогою на зустріч.

Як правильно зберігати сіль

Щоб сіль стала вашим другом і допомагала у важливих справах, зберігайте її вдома у гарній банці, новій та яскравій сільничці.

Можна навіть зробити сільничку самостійно та розписати її улюбленими квітами – вважається, що так ви вкладаєте у неї свою власну енергетику.

Сіль, яка зберігається в красивому та новому посуді, буде більш потужною та дієвою.