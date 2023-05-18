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К чему чешется правая или левая рука: самые правдивые приметы

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Четверг 18 мая 2023 21:39
К чему чешется правая или левая рука: самые правдивые приметы К чему чешется правая или левая рука (фото: freepik-com)
Автор: Styler

С древних времен люди предсказывали те или иные события по разным ситуациям, которые с ними происходили в жизни. И многие такие приметы сохранились до наших времен и не утратили своей актуальности.

К чему чешется левая рука и о каких событиях это предупреждает - читайте в материале ниже.

Основные приметы о левой руке

Наверняка вы часто слышали о том, что левая рука чешется к прибыли - "Левую руку чесать - скоро деньги будешь считать". И это на самом деле правда.

Чем чаще и интенсивнее рука чешется - тем скорее в ваши руки попадут деньги. И в современном мире эта примета говорит не только о купюрах в вашей руке, а и о том, что средства могут быть зачислены на вашу карту.

Чем сильнее рука чешется - тем большую сумму стоит ожидать. Это может быть премия, возвращение старого долга и даже выплата гонорара.

Чтобы усилить действие приметы, нужно провести специальный ритуал. Если зачесалась левая рука - положите в нее деньги. Только выбирайте не мелочь, а купюры любого номинала.

Еще можно дотронуться левой рукой к правому карману - считается, что сумма прибыли может увеличиться.

Но есть у этой приметы и другое значение - левая рука чешется к тратам. Хотя тратить можно деньги только после того, как они окажутся у вас в руках. Все приметы, связанные с зудом в левой руке связаны с финансами - вы скоро будете считать деньги.

А правая рука?

Считается, что правая рука чешется к встрече. Люди с древних времен для приветствия протягивали именно правую руку. Поэтому, если зачесалась правая ладонь - будете с кем-то здороваться. И скорее всего - встреча будет приятной.

Имеет значение и день недели, когда чешется правая рука:

  • Понедельник - встреча со знакомым человеком
  • Вторник - есть шанс встречи со старым другом
  • Среда - вероятность нового и приятного знакомства
  • Четверг - возможно свидание
  • Пятница - ожидайте романтическую встречу
  • Суббота - увидите любимого человека
  • Воскресенье - встреча с солидным или высокопоставленным человеком

Есть и другое значение: правая рука чешется, когда в организме накопилось много негатива. Следует прислушаться к сигналам своего организма и позволить эмоциям выйти наружу.

Если причиной этих эмоций стала обида или злость на человека, то стоит выразить ему свою чувства. Если такой возможности нет - запишите мысли на бумаге и сожгите, чтобы отпустить негативную энергию.

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