Можно ли есть проросший картофель? Появился окончательный ответ

Прорастание картофеля – естественный процесс, который трудно остановить, когда близится весна. Большинство из нас перебирает клубни из запасов, обрывает ростки и далее употребляет овощи. Но можно ли так поступать?

Отправить на свалку или оборвать и есть?

Обычно такой картофель есть безопасно. Но к обработке клубней нужно отнестись внимательнее: обязательно удалить ростки, а еще лучше – вырезать глазки (с запасом около 1 см), откуда они проросли.

"Ростки содержат концентрацию гликоалкалоидов, соединений, которые, если вы съедите их в большом количестве, могут повлечь некоторые токсические эффекты", – уверяет Брайан.

Проверьте общее состояние картофеля

Во время хранения ростки – не единственная беда, случающаяся с клубнями. Овощи могут становиться мягкими, покрываться пятнами, темнеть и так далее.

"Если картофель мягкий на ощупь, увядший или морщинистый, выбросьте его", – убеждает эксперт.

Если вы разрезаете картофель, и он выглядит зеленым, его так же нужно выбросить.

"Это может быть не из-за гликоалкалоидов, а скорее из-за образующегося хлорофилла, когда картофель попадает на свет после сбора урожая", – говорит Брайан Силнесс.

Ростки надо тщательно вырезать (скриншот с видео)

Как правильно удалять ростки?

Хотя ростки можно обломать, лучше с этим справится заостренная овощечистка. Тогда вы точно будете знать, какие глазки проросли и их нужно вырезать.

"Вырежьте глазок острым краем инструмента. Попробуйте достать его весь, даже если ваш картофель может выглядеть немного похожим на Луну! После того, как вы закончите очищать его, обязательно снова промойте его под проточной водой, чтобы убедиться, что вся грязь смывается", – сказал Силнесс.

Какой самый лучший способ хранения картофеля?

Во время хранения обязательно позаботьтесь о том, чтобы картофель "дышал". Для этого вам понадобится бумажный, тканевый или сетчатый мешок, или бумажная коробка.

Хранят овощи в темном прохладном месте. Если это погреб, то мешки нельзя ставить на наземь, необходимы поддоны для циркуляции воздуха. Важно, чтобы картофель не перемерз, потому что его вкус испортится, а после оттаивания – испортятся и сами клубни.