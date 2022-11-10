Как встречают ВСУ в освобожденных селах юга Украины: эти видео вызывают слезы
Силы Обороны Украины продолжают освобождать населенные пункты в южных регионах в ходе контрнаступательных действий, выбивая российских захватчиков из городов и сел Херсонской и Николаевской областей, расширяя ареол деоккупированной территории.
Как встречают жители освобожденных населенных пунктов украинских защитников, красноречиво демонстрируют видеоролики, размещенные 10 ноября в сети.
На кадрах, снятых в разных селах и городках, откуда бойцы ВСУ прогнали российских интервентов и куда вернули сине-желтый стяг свободы, люди выходят на улицы и тепло обнимают своих защитников. Жители с украинскими флагами, лентами и другой национальной символикой в руках спешат на площади и другие людные места.
Гражданские всех возрастов - пенсионеры и дети, подростки и взрослые мужчины и женщины - спешат высказать военным слова благодарности, пытаются заключить в объятия каждого защитника.
Также часто не сдерживая эмоции люди делятся рассказами о кошмарах "русского мира", сущность которого довелось узнать и терпеть во время оккупации.
Моменты поднятия государственного флага сопровождаются радостными возгласами и аплодисментами, люди поют гимн. Звучат лозунги и приветствия "Слава Украине!" и "Героям слава!"
Жители машут руками, выходя на дорогу встречать защитников Украины, торопятся обнять воинов и угостить плодами урожая, в частности настоящим херсонским арбузом.
Одна старушка из села Брускинське, выходя из тумана на проезжую часть, держала в руках молоток и вглядывалась, кто же идет... но как только увидела, кто направляется ей на встречу - со слезами радости на глазах стала обнимать бойцов ВСУ.
Отмечается также, что 10 ноября после освобождения города Снигиревка - вся Николаевская область теперь очищена от российских захватчиков.
Напомним, ранее мы показывали видео, как львовские десантники стерли подразделение российских оккупантов, освобождая населенный пункт.
Добавим, что по словам 10 ноября главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, ВСУ с октября освободили уже 41 населенный пункт в Херсонской области.