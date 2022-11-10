Як зустрічають ЗСУ у звільнених селах півдня України: ці відео викликають сльози
Сили Оборони України продовжують звільняти населені пункти у південних регіонах у ході контрнаступних дій, вибиваючи російських загарбників із міст та сіл Херсонської та Миколаївської областей, розширюючи ареол деокупованої території.
Як зустрічають жителі звільнених населених пунктів українських захисників, красномовно демонструють відеоролики, розміщені 10 листопада у мережі.
На кадрах, знятих у різних селах та містечках, звідки бійці ЗСУ прогнали російських інтервентів та куди повернули синьо-жовтий прапор свободи, люди виходять на вулиці та тепло обіймають своїх захисників. Жителі з українськими прапорами, стрічками та іншою національною символікою в руках поспішають на майдани та інші людні місця.
Громадянські різного віку - пенсіонери та діти, підлітки та дорослі чоловіки і жінки - поспішають висловити військовим слова подяки, намагаються взяти в обійми кожного захисника.
Також часто не стримуючи емоції люди діляться розповідями про жахи "русского мира", сутність якого довелося дізнатися і терпіти під час окупації.
Моменти підняття державного прапора супроводжуються радісними вигуками та оплесками, люди співають гімн. Звучать гасла та привітання "Слава Україні!" і "Героям слава!"
Жителі махають руками, виходячи на дорогу зустрічати захисників України, поспішають обійняти воїнів та почастувати плодами врожаю, зокрема справжнім херсонським кавуном.
Одна старенька із села Брускинське, виходячи з туману на проїжджу частину, тримала в руках молоток та виглядала, хто є іде... але як тільки побачила, хто прямує їй на зустріч - зі сльозами радості на очах почала обіймати бійців ЗСУ.
Зазначається також, що 10 листопада після звільнення міста Снігурівка - вся Миколаївська область тепер очищена від російських загарбників.
Нагадаємо, раніше ми показували відео як львівські десантники стерли підрозділ російських окупантів, звільняючи населений пункт.
Додамо, що за словами 10 листопада головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ЗСУ з жовтня звільнили вже 41 населений пункт у Херсонській області.