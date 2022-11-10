Сильное видео: десантники ВСУ уничтожили подразделение оккупантов и освободили очередной населенный пункт

Защитники Украины продолжают освобождать нашу землю и населенные пункты в ходе контрнаступления, разбивая силы российских захватчиков. 10 ноября появилось очередное видео, как львовские десантники уничтожили вражеское подразделение на одном из участков фронта.

"Воины 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили подразделение российских оккупантов и освободили один из временно занятых противником населенных пунктов", - говорится в описании ролика.

Из какого именно поселка выбили противника и вернули под контроль Украины - в публикации не уточняется.

На видео можно увидеть множество трупов российских интервентов, лежащих на земле после боя, когда украинские десантники освобождали населенный пункт.

Военные подсчитывают число ликвидированных захватчиков, показывают оставшийся от оккупантов хлам, остатки амуниции врага, "георгиевские ленточки" и прочее.

"Еще один приехал... Какого сюда было приезжать?" - звучит голос бойца ДШВ.

Отмечается, что один из российских солдат, который был отправлен воевать в Украину после объявления руководителем Кремля Владимиром Путиным "частичной мобилизации", из-за испуга решил самоликвидироваться.

"Один из оккупантов услышав, что в населенный пункт заходит именно украинские десантники, решил покончить жизнь самоубийством. Это свидетельствует, что российская пропаганда работает в верном направлении, запугивая разными баснями своих "чмобиков"", - отметили в Командовании ДШВ.

Предупреждаем: видео 18+

Видео: львовские десантники освободили очередной населенный пункт и ликвидировали вражеское подразделение

Продвижение ВСУ на юге Украины

Силы Обороны Украины продолжают продвигаться в Херсонской и Николаевской областях, освобождая населенные пункты.

10 ноября стало известно, что военные ВСУ уже вошли в Александровку, Станислав, Правдино, Солдатское, Миролюбовку, Грозово, Костромку, Счастливое, Степное, Чкалово, Вишневое, Васильевку, Павловку и Евгеновку.

По данным карты на ресурсе DeepStateMAP, в "серую зону" перешли:

в Херсонской области - Широкая Балка, Опытное, Молодецкое, Надеждовка, Знаменка, Дмитренко, Костомарово, Волшебное, Красносельское, Максима Горького, Старица, Новая Кубань, Кошара, Паришево и Клапая;

- Широкая Балка, Опытное, Молодецкое, Надеждовка, Знаменка, Дмитренко, Костомарово, Волшебное, Красносельское, Максима Горького, Старица, Новая Кубань, Кошара, Паришево и Клапая; в Николаевской области - Безымянное, Ивано-Кепино, Юрьевка, Афанасьевка, Нововасиловка и Тамарыно.

Карта войны - ВСУ продвигается на юге Украины и возвращает контроль над населенными пунктами (фото: deepstatemap.live)